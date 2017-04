"Los goles que no hacés en un arco..."

Google Plus

All Boys quedó con 29 puntos en el campeonato.

Era una tarde ideal para jugar al futbol, la gente había llegado en un buen número al estadio del Ferroviario y los dos equipos se jugaban mucho en este partido. Por parte de All Boys, con un triunfo se aseguraba la clasificación a la Copa Argentina y además podía estirar la ventaja por sobre Independiente Rivadavia en los promedios, que en esta fecha había perdido 4-0 ante Brown de Adrogué.

El elenco dirigido por Pepe Romero arrancó el partido dormido. Central Córdoba fue dominador del juego, en esos primeros minutos, aunque no logró manejar nunca la pelota. Fueron todos pelotazos para sus delanteros y por ese medio llegaron sus aproximaciones hacia el arco de Losada.

A los 7´, luego de un centro por parte del Pitu González, Miranda logró conectar el balón en soledad y Losada reaccionó de muy buena manera y voló hacia su costado derecho para negarle el grito a los locales.

A partir de esa llegada, el partido fue totalmente distinto. All Boys se volvió protagonista de las acciones por medio de sus laterales que empezaron a estar más activos en ataque. A los 9´ Dal Casón logró sacarse de encima su marca y cuando quedó mano a mano con Calviño, prefirió pasarle la pelota a Rivero que no logró empujar la pelota hacia el arco.

Ya con un Vázquez más metido en el juego, con Soria más protagonista en el manejo de la pelota y con los laterales más adelantados, la pelota llegó más limpia para los puntas del Albo y ellos fueron los que tuvieron las chances más claras en este primer tiempo.

A los 28´ Dal Casón tuvo su chance, luego de que el árbitro aplicará de manera correcta la ventaja por una falta a Rivero, pero no estuvo fino en la definición y la envió lejos del arco defendido por Calviño.

A los 37´y después de un excelente pase del Mudo Vázquez, el siete del Albo quedó solo contra el arquero, pero este tuvo una rápida reacción y logró taparle el disparo al nacido en Quilmes. Y dos minutos después el que tuvo su chance fue Hernán Rivero. Luego de una muy buena jugada personal por parte de Maxi Martínez que envió el centro a la cabeza del punta que remató e hizo lucir, nuevamente, al arquero local.

El Albo se despertó a tiempo, jugó mucho mejor que su rival, pero estuvo errático en la definición. Solo por ese motivo continuaba el 0-0 como resultado. Igualmente, All Boys tuvo muchos problemas con los centros, perdió mucho por arriba y por ese medio fue por el que más incomodó el equipo local.

El segundo tiempo arrancó igual que el primero, Central Córdoba tuvo el protagonismo los primeros minutos, pero el equipo de Pepe Romero fue quien tuvo las primeras claras del complemento. Primero, Dal Casón se lo perdió solo abajo del arco, después de un centro de Vázquez. Y a posterior, el que tuvo la chance de abrir el marcador fue Piergiacomi, pero el volante remató muy mal y envió la pelota por encima del travesaño.

Pero como dice el dicho, “los goles que no haces en un arco, se hacen en el otro”. All Boys no aprovechó todas las chances que tuvo y a los 18´ del segundo tiempo lo pagó. Matías Pato, que volvió a jugar luego de 15 meses, desbordó por el lado izquierdo de la defensa y definió de gran manera contra el palo más lejano de Losada, que había salido para tratar de atorar al jugador del Ferroviario y marcó el 1-0 que fue un golpe duro para el equipo de Pepe.

A partir de ese momento, All Boys se derrumbó, perdió la pelota y empezó a deshacer todo lo bueno hecho en el primer tiempo. Y esto se agudizó a los 33´ cuando, luego de un penal infantil de Frontini que agarró y nunca soltó al delantero santiagueño, el jugador Arnaldo González convirtió el 2-0 y liquido el partido.

Central Córdoba jugaba muy mal. Gustavo Collioni realizó de manera temprana los cambios y cambió la cara, totalmente, del equipo Santiagueño. Fue amplio dominador en ese segundo tiempo y más luego del segundo gol, y mucho tienen que ver los ingresos de Matías Zbrun, Israel Coll y Matías Pato. Ellos fueron fundamentales para la levantada del local.

En cuanto al visitante, los ingresos tardíos, de Salas, Milano y Ceballos no hicieron efecto como lo habían hecho días antes en el partido antes Gimnasia de Jujuy. Entraron con un All Boys noqueado, una cara totalmente opuesta a lo que había mostrado en el primer tiempo el equipo de Floresta.

Con esta derrota, peligra el ingreso del Albo a la Copa Argentina y deberá prestar atención los partidos que disputen mañana San Martin de Tucumán -tiene un punto menos que All Boys- que visita a Chicago y el de Santamarina de Tandil - posee tres puntos menos, pero mejor diferencia de gol-, que recibirá a Atlético Paraná. En caso de que alguno de estos dos equipos no obtenga el triunfo, All Boys se asegurará el cupo para la próxima edición de la Copa.