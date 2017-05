Repercusiones del clásico

Google Plus

El Albo suma 41 puntos en el torneo. FUENTE: CAALLBOYS

Uno de los que habló fue Darío Stefanatto, referente de este plantel, y se refirió a cómo vive y siente él esta clase de partidos.

“Estos no son solamente tres puntos, no es un partido más. Todo es lindo: los autos, la plata, pero el honor y la gloria que te da ganar un partido como estos no se compara con nada. Los chicos tienen que saber que estos partidos son únicos, se disfrutan por el resto de la vida”, declaró el volante.

En cuanto a la posibilidad que le dio Pepe de ser titular y a cómo vivió la semana previa al clásico, Darío manifestó: "En la semana creía que podía ser titular, debe ser porque conozco mucho a Pepe. Esta semana la pase mal, con mucha ansiedad y nervios por el partido”.

“Hoy escribimos otra hoja de la historia y lo logramos con mucho esfuerzo. All boys es All Boys. Tenemos una historia y la hicimos respetar. Teníamos mucha ansiedad y nervios, pero ahora estamos festejando con toda la gente. Demostramos lo que es All Boys, a diferencia de otros”, concluyó Stefanatto.

A su vez, el entrenador Pepe Romero, compartió la idea del volante del Albo sobre que se juegan mucho más que tres puntos en estos partidos.

"La gloria que se consigue en el fútbol no es la plata. La gloria pasa por otro lado. A Darío lo incluí en este partido para que contagie con toda esa fe y sentimiento a los chicos y así salir de la mejor manera a la cancha", expresó Romero.

En cuanto a la inclusión de Mauro Milano al equipo titular, en lugar de Maxi Salas, el técnico contó que era algo que estaba pensado y aportó una pequeña anécdota de cómo lo vivió el juvenil.

"Con Milano buscamos un poco más de fútbol y que con sus diagonales desgaste a la defensa rival. En la semana había hablado con Salas y él se enojó mucho cuando lo saqué; le dije lo que pensaba y que tenía que ayudar con mi pensamiento, y él me dice "Mañana se me va a pasar, pero yo quería jugar". Por suerte salió todo como lo teníamos planeado y la rompió el Gordo".

El que le agregó picante a las declaraciones fue el propio juvenil de All Boys, que marcó el segundo en la tarde de Floresta, al dedicarle el triunfo al delantero visitante Melo, que en la semana había realizado declaraciones desafortunadas.

"Ellos vinieron con un miedo bárbaro. Estaban muy confiados porque venían arriba, pero supimos aprovechar las situaciones y les ganamos. Desde el primer minuto lo salimos a buscar. Éste triunfo se lo dedico a Melo", sentenció Salas.