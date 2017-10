Pavón: "Soy hincha de Talleres, por eso festejé así el gol"

Google Plus

El polémico festejo del cordobés en el primer gol de Boca. Foto: Círculo Central.

Luego de la victoria por 4 a 0 de Boca ante Belgrano en La Bombonera en el día de ayer, que lo deja como único puntero de la Superliga con puntaje perfecto, Cristian Pavón dio una nota con el periodista Gustavo Lopez en Radio La Red, en donde habló de la actualidad que vive el equipo, un posible futuro en la selección, su fanatismo por Talleres, entre otras cosas.

"La idea es permanecer un tiempo más en Boca, aunque si llega una oferta la analizaremos", dijo el cordobés con respecto a su futuro. Está viviendo un gran momento en cuanto a lo individual. Ayer no hizo goles, pero realizó asistencias en tres de los cuatro goles del equipo, lo que hace notar una gran contribución colectiva al funcionamiento que quiere Guillermo Barros Schelotto.

Además, el 7 del conjunto xeneize se refirió al superclásico del próximo domingo en El Monumental. "No creo que se termine el campeonato si le ganamos a River", dijo. También, agregó que "si no se puede ganar, el empate de visitante no nos vendría mal".

Por último, Cristian Pavón se manifestó acerca de su momento personal como jugador y sobre un posible futuro con la camiseta del combinado nacional de su país, sobre todo porque Jorge Sampaoli, entrenador de Argentina, visitó La Bombonera ayer y miró el partido en uno de los palcos. "Ayer ante Belgrano me sentí bien, jugué 8 puntos en mi opinión", dijo. "Sería un sueño tener la chance de jugar en la selección", concluyó.