Desábato: "Hicimos todo el esfuerzo"

Leandro Desábato, referente Pincharrata. | Foto: Estudiantes Oficial

El referente del conjunto platense, Leandro Desábato, dialogó con la prensa luego del encuentro ante Talleres de Córdoba disputado en el Estadio Ciudad de La Plata. El Pincha no pudo ganar, cosechando solamente un punto y así lo reflejó el defensor: "Da bronca porque no pudimos ganar".

De todos modos, el esfuerzo que han realizado los jugadores fue valorado por Desábato, quien declaró lo siguiente sobre las jugadas que no pudieron ser concretadas: “Hicimos todo el esfuerzo, creo que hicimos un buen partido, pero las que tuvimos no estuvimos finos a la hora de finalizar”.

En cuanto al juego que propuso el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka el Chavo dijo: “Talleres jugó un buen primer tiempo, tocó la pelota, no nos creó situaciones; pero creo que no depende tanto de los demás sino de nosotros que no ganamos”.

Por otro lado, una de las declaraciones a resaltar, fue la molestia que expresó el oriundo de Cafferata por la condición en la que se encontraba el campo de juego del Estadio Único ya que, nuevamente, ha dado de que hablar como sucedió en la fecha ocho ante Racing y en la 10 ante Colón de Santa Fe: “La cancha mucho no ayuda al juego. Es un verdadero desastre, aunque no es excusa”, aseguró.

Parte médico:

Al finalizar el encuentro ante la 'T', Leandro Desábato debió realizarse estudios debido al golpe que le habían propinado durante el juego. El resultado de la tomografía computada diagnosticó que posee una fractura en el hueso malar izquierdo. El cuerpo médico de Estudiantes de La Plata, informó que deberá cumplir con un mes de reposo deportivo.