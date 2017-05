Google Plus

Nélson Vivas con la derrota de hoy suma la tercera en esta Copa Libertadores. Foto: Prensa Estudiantes

El pincha se ubica en la última posición de la Copa Libertadores con tan solo tres unidades y quedó con un pie afuera. Recordemos que Estudiantes viene de jugar el viernes y esta seguidilla de partidos en la parte física los está afectando, a esto se refirió Nélson Vivas : "Desde lo físico no estuvimos a la altura del partido ni del rival".

Además elogió el gran trabajo de Atlético Nacional en el partido y reconoció el mal rendimiento de su equipo en la cancha : “No estuvimos a la altura de lo que el partido demandaba, tampoco desde lo físico no estuvimos a la altura ni del partido ni del rival. Aunque tuvimos ocasiones, ellos fueron siempre más intensos a la hora de trabajar el partido para recuperar la pelota”

También admitió que tiene pocas chances en esta Copa Libertadores pero que le quedan partidos por jugar: “Cada vez las probabilidades son menores. Queríamos ganar acá, ahora nos quedan dos partidos más. Hay que tratar de recuperarse física y anímicamente. No queda otra que mirar para adelante”

Pensando en lo que viene, Estudiantes debe jugar el fin de semana un partido complicado ante Boca Juniors por la pelea del campeonato, que si cae derrotado lo dejaría con menos chances de llegar a la punta, para esto debe recuperarse de este desastre, de esto habló Nélson Vivas : "Hay que tratar de recuperárse física y anímicamente. No queda otra que mirar para adelante. Pensando en lo que se nos viene, hubo jugadores que hoy no estuvieron y pueden jugar. No vamos a bajar los brazos".