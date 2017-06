Verón: "Hay gente que cree hacer periodismo y hace terrorismo"

Verón, en la conferencia de prensa. "Vivimos en una sociedad enferma" fue una de las frases resonantes del día. (Foto: DIario El Día)

Luego de un martes 13 enardecido para el pueblo Pincharrata, este mediodía Juan Sebastián Verón dio una conferencia de prensa en el predio de City Bell donde aclaró varias cuestiones: "No uso redes pero lamentablemente vivimos una situación difícil. Para mí es difícil de digerir por la concepción que tengo de vida. Y como vieron, Lucas no está. Está el Chino. No comparto en nada lo que pasó" subrayó de arranque, dejando en claro que Lucas Nardi se alejaba del club. "Tomamos la decisión para preservarlo. Vivimos en una sociedad compleja, enferma y poco tolerante. Yo le creo a Lucas, estuvimos ayer hablando. El jura y perjura que no tuvo nada que ver. Es una situación rara porque hace siete meses que trabaja en el club, con ex compañeros de Bilardo y me parece muy raro, sobre todo que esto salga a la luz ahora y no antes".

"Los ideales son otra cosa, en el colegio, acá a 20 metros está el ADN, inculcamos otra cosa. El deporte es otra cosa. Tengo bronca. Y lamentablemente tenemos que tomar esta decisión. Es una lástima porque es un chico del club, y que viva esta situación no está bueno" remarcó la Bruja, casi al borde del llanto como pocas veces. Ante esto, el Presidente manifestó que hasta había pensado en renunciar a su cargo. "Pensé en largar todo ya que todo esto me superó, pero también entiendo que hay cosas importantes por delante y varios asuntos por cerrar en estos días", y puntualizó en los fondos para la culminación del Estadio, un anuncio que dejo entrever que se realizaría en las próximas semanas.

"Son de cuatro años atrás y si él hubiese tenido algo que ver, lo hubiese borrado apenas entró al club. Estoy seguro que esto es una operación en contra de Nardi, porque hace seis meses que está acá y ahora sale todo esto" sostuvo Verón, en referencia a los tweets que desataron la vorágine en el día de ayer.

Por otra parte, se encargó de criticar el rol que complieron algunos periodistas respecto a este tema. "Periodistas, que no son todos y no generalizo, de contribuir a estas cosas. Hay radios, periodistas, tener que aguantar que te digan barrabrava. Yo lo entiendo porque forman parte del show. Pero también forma parte de esta falta de respeto que se genera en la sociedad. Hay gente que realmente cree hacer periodismo y crea terrorismo, que es distinto". Y continuó "Estamos cerca de las elecciones, ya hay clima político y estoy seguro que alguien saca ventaja de este tema. Yo no estoy pensando en nuevos mandatos".

Respecto a su relación con Carlos Salvador Bilardo, dijo "Nunca se me cruzó por la cabeza negar a Bilardo, no tengo ningún problema con él. Ayer estuvimos a la tarde hablando junto a Lucas y toda la gente sabe lo que reconocemos la historia del club. Si hay que poner a Bilardo por encima mio lo ponemos, yo ayudo, no tengo problemas".

Por último, al ser consultado sobre Nelson Vivas y su salida del club, el Presidente señaló que "no es el resultado del otro día el desencadenante, es un análisis más profundo que se hizo de cómo podría seguir el equipo. Decidimos no renovarle y le ofrecimos poder revertir la imagen en estos partidos. Nelson no lo aceptó y lo respeto".

El Chino ya formó sus once

Ante la abrupta salida de Lucas Nardi, Leandro Benitez junto a Hermes Desio serán los encargados de dirigir, por lo menos, los 3 partidos restantes del Pincha en el torneo local. Una gran chance para el Chino, quien curiosamente nunca ha dirigido en forma profesional ningun equipo, ni siquiera divisiones inferiores.

El plantel entrenó esta mañana, un poco mas tarde de lo habitual, y el nuevo entrenador ya paró su equipo de cara al partido del sábado a las 16.15hs ante Belgrano en la cancha de Quilmes. Un 4-4-2, con Andújar; Aguirregaray, Schunke, Desábato y Diarte; Sanchez, Braña, Cascini y Dubarbier; Otero y Toledo.

El cambio de esquema y la apuesta por Dubarbier como volante son las novedades por el momento. El plantel entrenará jueves y viernes a puertas cerradas.