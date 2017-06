Lucas Nardi: "Ayer fue el día más triste de todos"

Google Plus

Lucas Nardi solo llegó a dirigir un entrenamiento. Foto: Prensa Estudiantes

Lucas Nardi que era el designado para ocupar el cargo de director técnico de Estudiantes en la Primera División, el día de ayer, Juan Sebastián Verón decidió separarlo del club por un tweet polémico en al año 2013 donde expresaba su odio hacia Carlos Bilardo. Los hinchas Pincharratas no lo perdonaron y se juntaron en la sede para pedir su renuncia.

Hoy dialogó con la prensa en donde manifestó su descontento y desilución con esta situación: "Me costó mucho trabajo estar donde estaba. Ahora, de la nada, se desmoronó todo. Es muy difícil". Lucas Nardi era entrenador de la Reserva del Pincha antes de quedar como interino.

"Se me dio vuelta la vida de un día para el otro. No me queda otra que volver a empezar. Uno tiene que tratar de salir adelante y superar las adversidades a pesar de todo lo que ocurrió", expresó Nardi en el programa de radio Gol de Vestuario.

"Es un golpe muy duro pero sé que no me va a matar. Siempre la peleé desde muy chico", declaró.

Tenia el sueño de dirigir en la primera división del Pincharrata y hacer historia en el conjunto de La Plata pero un tweet le derrumbó ese sueño: "Quería llevar adelante los colores del club con orgullo y dignidad pero decidí descomprimir esto", afirmó.

"Mi intención era ser un Bilardo más, alguien reconocido en el club, pero con mis ideas", confesó.

Juan Sebastián Verón actual presidente de Estudiantes salió a respaldarlo en conferencia de prensa, acerca de esto Lucas Nardi dijo: "No había escuchado la conferencia de Verón, estoy muy sensible. No tengo mucho más para decir".

Los hinchas fueron los primeros en ir a la sede del club a pedir que dejara el cargo de director técnico interino por lo dicho en su tweet: "Está todo muy fresco. Quería descomprimir y por eso me fui para que la gente esté tranquila".

Si bien el niega haber sido el autor de ese tweet, justificando que le hackearon su Twitter, comentó: "Nunca voy a entender que un tuit o que uno piense diferente haya generado todo esto. La gente que buscó mi tuit lo hizo porque sabía cómo trabajaba y sabía que me podía ir bien".

Para finalizar contó como vivió la separación de su cargo, cuando se enteró ayer: "Ayer fue el día más triste de todos. A partir de mañana, no tengo otra opción que volver a empezar".

Este fue el tweet que generó tanta polémica, en el cual dejaba en claro su odio a Carlos Bilardo.