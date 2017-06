Caso por caso: quienes siguen y quienes se van

(Imagen edición Vavel)

Luego del encuentro ante Quilmes, donde Estudiantes quedó clasificado a la Copa Libertadores 2018, el plantel comenzó unas estrechas vacaciones que durarán hasta el sabado. Ese día volverán a entrenar bajo el mando de Gustavo Matosas y varios jugadores no estarán. Comenzó un nuevo mercado de pases que promete ser movido. Pueden llegar Pavone, Estevez, Lugüercio y Campi, pero ¿quiénes se van? En Vavel te contamos caso por caso, la situación de los futbolistas albirrojos con contrato hasta el 30 de junio.

Lucas Viatri: el delantero ex Boca y Banfield confirmó que no seguirá en el club luego de no llegar a un acuerdo económico. El pase del jugador que Estudiantes debía comprar era cercano a 1.200.000 dólares por la mitad del pase. Cabe aclarar que dicho pase está en manos del jugador y no de otro club. Continuará su carrera en el Colo Colo de Guede.



Augusto Solari: el volante que llegó a inicios de 2016 y tuvo un nivel con altibajos parece ser otro de los que no seguirá en el club, salvo que se extienda el préstamo. La opción de compra era de más de un millón y medio de dólares por el 60 por ciento del pase.



Juan Ignacio Cavallaro: el volante llegó al club y estuvo más tiempo lesionado que dentro del equipo titular. El pase pertenece a San Lorenzo, quien quiere desprenderse del jugador, no renovar el préstamo. No seguirá en Estudiantes.



Matias Aguirregaray: el Vasco volvió de un préstamo en Peñarol y a base de buenos rendimientos se ganó el puesto. Fue uno de los goleadores del plantel y estuvo en carpeta para ser refuerzo de Racing. Finalmente no continuará en el club y casi con seguridad jugará en Xolos de México. Queda libre.



Leandro Desábato: el capitán albirrojo había confirmado que se retiraría este campeonato pero finalmente extenderá su vinculo. Se sintió bien fisicamente y públicamente declaró querer continuar para colaborar con el proyecto del club y los juveniles. Seguramente la zaga central del próximo campeonato sea Desábato - Foyth.



Rodrigo Braña: llegó al club pensando en jugar un campeonato y retirarse, pero al haber sumado muchos minutos y no haber tenido problemas en lo físico, quiere jugar un poco más. No se sabe si seguirá en el club o buscará otro horizonte.



Israel Damonte: con el gol en el clásico se ganó la renovación. Firmaría por un año más.



Javier Toledo: el ex San Martin de San Juan había llegado a la institución por un año, con una opción de renovación automática por otro año más. Al igual que Viatri, se irá del club. Sol de América, dirigido por Fernando Ortíz, es quién se lo llevaría.



Facundo Sánchez: el contrato del defensor también finalizaba al final del torneo, pero Estudiantes compró su pase. La transacción fue de 500.000 dólares por la mitad del pase que poseia Tigre.



Jeisson Vargas: llegó sin opción de compra ni extención de préstamo, asi que partirá del club. Su destino será el Bologna de Italia que compró su ficha. Nunca logró adaptarse y sus problemas con la justicia lo alejaron de las canchas.