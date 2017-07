Vuelve a la Copa en la altura

Los jugadores arribaron ayer al Hotel Camino Real de Santa Cruz de La Sierra. Foto: Prensa Estudiantes

Con los dos nuevos refuerzos Mariano Pavone y Pablo Lugüercio en cancha, y con Gustavo Matosas al mando, el equipo albirrojo tendrá que enfrentar a partir de las 19:15 en Potosí, Bolivia a dos rivales, uno será el conjunto Nacional de Potosí y el otro los más de 4.000 metros en donde será el partido. Este factor nunca se pasa por alto, los jugadores que no conviven con ella no están acostumbrados, por eso les cuesta tanto conseguir los tres puntos y no sufrir el famoso "mal de altura" que trae duras consecuencias, debido a que son pocos los que no la padecen, mientras que el resto puede padecer síntomas como cefaleas, mareos, falta de apetito, trastornos gastrointestinales y vómitos.

El plantel aguarda este choque con cuatro sorpresas, el entrenador decidió dejar afuera de la lista de los convocados a Rodrigo Braña, Leandro Desábato, Sebastián Dubarbier (por lesión) y Javier Iritier. El resto de los jugadores arribaron a Bolivia y se alojaron en el Hotel Camino Real de Santa Cruz de La Sierra para luego viajar a Sucre y hospedarse allí a la espera del partido.

La altura no es la única expectativa del encuentro, estos dos rivales jamás se vieron las caras por lo tanto por primera vez lo harán mañana y nada más ni nada menos que por los 16vos de la Copa Sudamericana. El equipo local no es de renombre, ni posee jugadores de jerarquia, pero como lo señaló su DT en la semana, su fuerte es saber jugar en la altura, y jugar con el cansansio del rival.

Los once inicial no ha sido confirmado, pero Gustavo Matosas probó en City Bell a un pobable equipo, con un esquema 4-1-4-1 pensando en manejar el balón en el mediocampo, hacer pasar el tiempo con la tenencia del balón, y pensando en atacar en bloque para que los futbolistas no sufran un desgaste mayor. Otero estará en el banco de suplentes y será el primer recambio del partido.

Posible equipo titular: Andujar, Sanchez, Schunke, Foyth y Diarte; Ascacibar; Damonte, Cascini, Luguercio, Rodriguez y Pavone.

Completan la delegación: Daniel Sappa, Jerónimo Portau, Matías Ruiz Díaz, Nicolás Bazzana, Gastón Campi, Iván Gomez, Julián Marchioni, Bautista Cejas, Juan Otero y Facundo Quintana.