Santiago Ascacibar: “Hablé con Mancini, por ese lado me terminó de convencer la idea y el proyecto”

Santiago Ascacibar se va a Liga Rusa, precisamente al Zenit de San Petersburgo. Foto: Prensa Estudiantes

El mediocampista fue una de las figuras del encuentro de esta noche, en el que con dos goles de Mariano Pavone venció a Nacional de Potosí por Copa Sudamericana y avanzó a octavos de final en donde tendrá que enfrentarse con el Club Nacional de Paraguay. Pero no todo es alegría para los hinchas Pincharratas, ya que, aunque todavía la transferencia no fue oficializada por el club, Santiago Ascacibar llegó a un acuerdo con el Zenit de San Petersburgo en una operación que supera los 10 millones de dólares.

El Ruso Ascacibar confesó que fue lo que lo llevó a tomar la decisión de irse al Zenit: "Hablé con Roberto Mancini (entrenador italiano del Zenit), por ese lado me terminó de convencer la idea y el proyecto”.

Es muy probable que este haya sido el último partido del jugador con la camiseta de Estudiantes, por eso los simpatizantes le demostraron todo el cariño que le tienen cuando fue sustituido a los 87 minutos del segundo tiempo por Bautista Cascini, acerca de la ovación que recibió, manifestó: "Es una alegría muy grande, disfruté de eso, me llenó de emoción, no sabía donde saludar porque veía toda la gente que me demostraba su cariño".

En día de la fecha se cumplen 112 años de la fundación de Estudiantes de La Plata en 1905, Ascacibar nació en esta institución y se animó a definir lo que significa este club para él: "Es familia, compromiso, sacrificio, el ADN, la mística, viví 11 años en el club y tiene muchas cosas que uno puede seguir diciendo”.

En la semana se dudó si el técnico uruguayo Gustavo Matosas lo iba a tener en cuenta para este enfrentamiento, debido a su partido del León: “Yo estaba con ganas de jugarlo, disfruto de estar en Estudiantes, lo único que hice fue decírselo al técnico y me entendió con facilidad”, expresó.

Jugar en Rusia en donde se jugará el mundial en el 2018 es una buena oportunidad para que Jorge Sampaoli lo tenga en cuenta a la hora de formar parte del plantel: “Es una sensación linda, uno puede aprovechar estar ahí y espero que con el correr del tiempo pueda vivir de cerca el mundial”, sostuvo.

Si bien su partida es inminente, dejó en claro que tendrá su regreso al club en donde debutó profesionalmente: "Cuando uno vuelva espero que sea al club que me vio nacer y me dio todo”.