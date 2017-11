Verón: “Creo que el próximo campeonato vamos a jugarlo en 1 y 57”

Google Plus

El presidente, recientemente reelecto, estuvo en los estudios de 221 Radio. (Foto: Página oficial de 221 Radio).

El Presidente de Estudiantes de La Plata e ídolo de la institución ¡dialogó con FM 101.3 y tocó varios temas sonre su gestión y el futur del club.

SOBRE LOS TÉCNICOS

“Respecto a la formación y al sistema, siempre tratamos de tener una línea y Lucas (Bernardi) encaja en eso”, afirmó la Bruja. También opinó sobre el entrenador anterior, Gustavo Matosas. “La verdad que pensábamos otra cosa en el momento de hablar y el tiempo tampoco nos ayudó en la decisión”, e hizo una pequeña autocrítica respecto al tema, “Nosotros generalmente con los técnicos hablamos y le pedimos que expongan su manera de trabajar. Con Matosas no lo hicimos y ahí obviamente hay un error”, recalcó el actual presidente.

Además dialogó sobre la salida de Nelson Vivas, luego de la derrota frente a Pacífico en la Copa Argentina, el pasado 11 de junio. “Yo no me voy directamente al partido, la evaluación es mucho más global y me parece que el técnico tiene que tener recursos para darle una vuelta de rosca al plantel, y en ese análisis encontrás ciertas cosas que te hacen dudar de la continuidad”, sentenció.

SOBRE EL DEPORTE AMATEUR

“El deporte amateur para crecer necesita infraestructura, que el club nunca la tuvo, para que el deporte pueda crecer y nutrirse solo. Está dentro de los planes poder agregar obras, nuestra idea es ir agregándolas de a poco”, y añadió proyectando al futuro: “Tenemos que tratar de que el fútbol funcione, porque es lo que motoriza a todos los demás deportes, y a partir de ahí establecer el plan de obras”.

SOBRE SU GESTIÓN ANTERIOR Y LA ACTUAL

“Cuando asumimos nos hubiese encantado hacer un montón de cosas pero nos encontramos básicamente con agujeros y tratando de acomodar al club”, marcó que el club hoy está mucho más equilibrado económicamente y que tienen la “cabeza más liberada” para planificar a futuro. También realizó un balance de sus primeros tres años de mandato: "Los primeros años de gestión en general fueron buenos. La mayoría del dinero se generó por el trabajo que se hizo en fútbol y desde finanzas fue bien manejado".

Relacionado a lo que tiene pensado para esta nueva gestión, dijo: “Siempre manteniendo un equilibrio, para mí es fundamental para que el club esté bien, y que se vaya solucionando las dos deudas con AFA y AFIP”, respecto a eso se mostró muy optimista: “AFA pronto va a saldarla y AFIP desde las distintas moratorias también”.

SOBRE EL NUEVO ESTADIO

“Yo creo que para el próximo campeonato ya vamos a estar en 1 y 57”, afirmó. Sobre el tema del naming, confirmó que se pospuso para el año que viene la reunión en China: “Básicamente se reprogramó porque teníamos algunos partidos y no se llegaron a armar, así que queda para el año que viene”, a lo que le sumó, “Todo sigue en marcha, estamos también hablando con algunas empresas. La idea es que una vez que se retomen las obras y este avanzado, las negociaciones van a ser más fáciles”, concluyó.