M. Ruíz Díaz: “Quiero aprovechar a full esta oportunidad”

Ruíz Díaz, en el debut contra Talleres / Fuente: Diario El Día

Su debut tardó en llegar, pero su nombre siempre merodeó en el último tiempo. Tiene 21 años y es lateral derecho, sin embargo Lucas Bernardi lo colocó en un puesto inhabitual para él. Estamos hablando de Matías Ruiz Díaz, quien fue una de las figuras en la victoria ante Talleres, en Córdoba. “Quiero aprovechar a full esta oportunidad y seguir trabajando día a día para sumar", expresó el juvenil.

Cuando se confirmó el once inicial extrañó que Ruiz Díaz ocupara el lugar de volante por izquierda: “Me sorprendió cuando Bernardi me dijo que iba a jugar en esa posición, por suerte salió todo bien. Jugué en una posición que nunca lo había hecho pero afortunadamente me pude desempeñar muy bien", aseguró en la conferencia de prensa después del entrenamiento.

Igualmente no todo fue color de rosas en el debut del juvenil. En el comienzo del segundo tiempo se arrojó al piso en el área de Estudiantes, pero sin tocar al jugador de Talleres. Sin embargo, Diego Abal cobró penal, aunque finalmente lo pudo atajar Mariano Andújar. Ruiz Díaz se refirió a la situación: “Le agradecí a Mariano por tapar el penal, pero la verdad que no lo toco al jugador de Talleres. Igual él me salvó".

Ahora se viene el Xeneize y el lateral derecho confía en volver a ser considerado para el partido del domingo en la cancha de Quilmes. “Se viene un lindo partido contra Boca y ojalá pueda salir todo bien. Cuando me requieran estoy para dar una mano en donde sea", concluyó.