River presentó a sus refuerzos en sociedad

Los cuatro nombres que esperanzan al mundo River (Foto: Twitter)

El mundo River vive una revolución en este mercado de pases. Y es que tras los casos de doping del defensor Lucas Martínez Quarta y el uruguayo Camilo Mayada, los dirigentes Millonarios pisaron el acelerador y contrataron refuerzos de jerarquía para alegría de Marcelo Gallardo de cara a los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores y la temporada 2017/18 en general.

Esta tarde, se realizó la presentación formal ante la prensa de las cuatro primeras incorporaciones: Javier Pinola, Germán Lux, Ignacio Scocco y Enzo Pérez. Además, el acto contó con la presencia del técnico Gallardo y el presidente de la institución, Rodolfo D'Onofrio, que comenzó avisando que: "Todos son grandes jugadores pero tienen más grandes los valores humanos. Cuando uno se pone el escudo de River tiene que tener determinados valores y ellos los reúnen. Cuando llegan grandes jugadores hay elementos en los que fijarse porque todos deben seguir esa armonía que hay en el plantel. Es muy lindo que quienes están incorporándose tengan ese hincha adentro. Hay valores que son muy importantes y cuando se pongan el manto sagrado deben tener determinada actitud, sea en la cancha o en la vida. Es el fiel reflejo de ponerse la camiseta de River. Y eso va más allá de su capacidad como jugadores de alto nivel".

Asímismo, todos los jugadores tuvieron la posibilidad de expresarse ante los medios:

Foto: Universo River

Germán Lux: "River es el club más importante de la Argentina. Estoy muy contento de volver a casa porque me fui con un club y me encontré con otro ahora. Quiero disfrutar de esta vuelta, es lo que me hace ilusionar".

Javier Pinola: "La magnitud de este club es inmensa. Uno se siente muy orgulloso de poder dar este paso y ser parte. Quiero disfrutar cada momento. Lo vivo con responsabilidad y tratando de aprovechar cada momento".

Ignacio Scocco: "La gente me brindó su cariño de entrada. Muchos jugadores quisieran vestir esta camiseta y estar en un club tan grande. Es una sensación rara, hace tres dias jugué con Newell's y dentro de cuatro días puedo estar a disposición para el partido de River. Es una sensación linda que voy a disfrutar".

Enzo Pérez: "Somos casi todos hinchas de River en mi familia. Siempre lo he vivido como hincha, venía a la tribuna. Ahora que lo vivo como jugador pasa mas allá de todo y bueno, tengo que tratar de aprovecharlo y disfrutarlo. Es un sueño más en mi carrera. Quiero agradecer al cuerpo técnico, a la dirigencia por el esfuerzo que han hecho porque no es fácil traer un jugador de afuera por todo lo que representa. Me hacen cumplir un sueño no sólo mío, sino familiar".

Gallardo habló al mediodía

El entrenador Millonario también brindó una conferencia de prensa al mediodía tras el entrenamiento en el River Camp y anticipó como será la llave frente a Guaraní de Paraguay: "Analizamos a Guaraní, lo conocemos. Es un rival paraguayo muy duro que nos ha mostrado hace dos años una posición muy marcada. Viene haciendo las cosas bien, por algo está en los octavos de final la Copa Libertadores".

"Estoy contento por cómo entramos en el mercado y con la anticipación de lo que veníamos trabajando desde hace tiempo, viendo las posibilidades que podíamos llegar a tener en cuanto a jugadores que eran potables y que pudieran venir concretamente. Resolvimos las cosas rápidamente pero evaluamos también otras alternativas. No nos bajamos del mercado de pases", expresó el Muñeco.

También se refirió a quiénes de los refuerzos tendrá en cuenta para el cruce frente a los paraguayos: "Pinola se sumó a los entrenamientos. Lux también, pero viene con un parate importante, sin actividad. Scocco viene en actividad, hoy se sumó y veremos entre mañana y el domingo si está en condiciones. Enzo recién hoy está firmando su contrato y no va a tener posibilidades de jugar el martes por obvias razones".

Por último también se refirió a la ausencia de Sebastián Driussi, que será vendido al Zenit de Rusia: "A mí me hubiese encantado poder tenerlo el martes, el jugador ya venía manejando esta posibilidad de irse hace dos semanas. Su rendimiento no ha sido el mejor en los últimos partidos porque claramente ya tenía en su cabeza todo esto. Claramente no iba a contar con él porque su cabeza estaba puesta en la salida".