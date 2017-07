Google Plus

Mantener la base, esa es la cuestión

El mercado de pases de River no traerá muchas más novedades que las que circulan actualmente: primeramente, acordar con Cerro Porteño la venta de Arturo Mina (hay desacuerdos en el dinero y porcentaje que ofrece el club paraguayo), luego, solucionar el tema del uruguayo Nicolás De La Cruz, que pretende fichar en un club europeo y luego ser cedido a préstamo en el Millonario. Y si todo sale bien, que Leonel Vangioni rescinda su contrato en AC Milan y pueda llegar sin costo para que tenga su segunda etapa en River. Esto, comprar el pase a Newell´s de Denis Rodríguez (por 1,75 millones de dólares) y ubicar a los jugadores que no serán tenidos en cuenta en otros clubes para que sumen rodaje. No mucho más pasará éste mes, a la espera del comienzo de la pretemporada.

Agenda de River en agosto: la vuelta ante Guaraní por la Libertadores, el inicio del torneo 2017/18 y el debut en la Copa Argentina, ante Atlas.

Se fue Sebastián Driussi, goleador de la temporada pasada, que ya se entrena en Zenit a cambio de los 15 millones de euros limpios que irán de Rusia a la tesorería de Núñez. Una baja más que sensible, por tratarse de un delantero que tuvo su explosión. Sin embargo, llegó Ignacio Scocco, que en su debut, nada menos que ante Guaraní por los octavos de final de la Copa Libertadores, anotó un gol de tiro libre. En el resto del equipo base titular del torneo pasado, no hay más bajas importantes, a la espera de la sanción o exoneración de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada por el caso del doping, que debe resolver Conmebol. Sea como fuere, llegaron refuerzos para suplirlos, como Javier Pinola, que hará una dupla central de Selección junto a Jonatan Maidana, y Enzo Pérez, quien vino desde Valencia a aportar jerarquía al mediocampo. Además, volvió Germán Lux, para sumarle presión a Augusto Batalla.

A diferencia de anteriores mercados de pases, la dirigencia de Rodolfo D´Onofrio se movilizó y concretó rápidamente todas las transferencias, urgidos por el duelo copero en Asunción de la semana pasada. Esto es más que positivo, porque todo el plantel estará disponible para el inicio de la pretemporada (que será en EE.UU. del 17/7 al 1/8) y seguir poniendo a punto la idea futbolística de Mracelo Gallardo.

Cuando Gallardo decidió seguir en River hasta la finalización de su contrato (que termina el 31 de diciembre de 2017) le pidió a la Coisión Directiva que se mantengan sus principales figuras y que cumplan con sus pedidos de jerarquía. Salvo Driussi, vendido en una suma irrechazable, llegaron incorporaciones que rompieron el mercado y los pilares continúan: Maidana, Jorge Moreira, Milton Casco, Nacho Fernández, Leo Ponzio, Ariel Rojas, Pity Martínez y Lucas Alario seguirán, al menos, hasta fin de año.