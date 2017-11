Gallardo: ''Estamos en una racha negativa''

Google Plus

Gallardo, preocupado por el presente de su equipo (Foto: Getty)

River dio un nuevo paso en falso y esta vez cayó como visitante por 0-1 frente a Independiente, en el marco de la novena fecha de la Superliga 2017/18.

El técnico Marcelo Gallardo dialogó con la prensa y tuvo tiempo para hacer un breve análisis del encuentro:"Se paró bien de entrada, la situación estuvo controlada hasta los 20 minutos del partido. Nosotros quisimos posicionarnos en el campo de ellos con buen dominio. Después de la expulsión estuvimos 70 minutos con la posesión de la pelota. No nos superaron en ningún momento, no tuvieron situaciones claras. Lo perdimos por una contra en la que nos agarraron mal paradas. Perdimos un partido injusto, no era para perderlo".

"El equipo no sufrió ese bajón, nosotros seguimos jugando igual hasta el final del partido. Nos hicieron ese gol de contragolpe, es así". explicó el entrenador sobre cómo afectó al equipo la temprana expulsión del arquero Germán Lux.

Gallardo también comentó como vio al arquero tras su expulsión: "Estaba con mucha tristeza y no es para menos. Después de lo que viene de vivir, de todo lo que se viene hablando, escuché muchas cosas mal intencionadas. Cuando todo está negativo, te agarra todo medio desestabilizado y te pega. Lamentablemente tomó una mala decisión. Creyó que estaba bien y bueno, está bien expulsado".

También avisó que Enrique Bologna será el guardameta que ataje el próximo miércoles en el partido frente a Unión en el Estadio Monumental: "Entró frío y respondió bien. Tuvo un partido bastante aceptable porque no era fácil. Hoy le tocó atajar a él, el miércoles ante Unión le tocará atajar".

Para cerrar, Gallardo expresó que su equipo atraviesa una mala racha, de la que intentarán salir lo más rápido posible: "Estamos ligando mal. Estamos teniendo una racha negativa, que eso compromete el funcionamiento del equipo, que hace que juguemos en desventaja. Hay que pasar este momento de negatividad que está en el aire, en algún momento lo vamos a tener que cortar, nos viene jugando muy en contra. Cuando hablo de la negatividad no se habla sólo de una racha adversa. Desde afuera se quiere generar este tipo de clima es adverso, es feo. Hay gente que quiere aprovechar esa situación para querer desestabilizar. Hay que afrontar este mal momento, ponerle el pecho y hacernos responsables