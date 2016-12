Lo Celso: "Es el partido más importante de mi carrera"

Google Plus

Foto: CARC Oficial.

Posterior a la conferencia de prensa que brindó Eduardo Coudet (Ver Coudet: "Vamos a ir a buscar ese título"), llegaba el turno de Giovani Lo Celso para enfrentar los micrófonos. El volante habló acerca de la final de la Copa Argentina y sobre su salida del club.

En primer lugar, expresó: "Tenemos la posibilidad de jugar otra final. En lo personal esta vez me toca jugarla así que estoy disfrutando". A partir de esto, declaró: "Se puede disfrutar porque no todos los días se juega una final. Así que estamos preparandolo de la mejor manera".

Posteriormente, exclamó: "Sabemos que todo el esfuerzo que hicimos, lo tenemos que llevar a cabo el jueves en 90 minutos, vamos a dejar todo". Además, agregó: "Va a ser un proceso de dos años con el Chacho y su cuerpo técnico. Si bien fuimos protagonistas, lo que más queremos es coronarlo".

Pensando en el rival, comentó: "El rival tiene mucha jerarquía, pero nosotros sabemos que tenemos nuestras armas para poder lastimarlos. Queremos ser protagonistas desde la intensidad". Además, dijo: "Por ser una final, por ahí no pesa mucho que hayan jugado el superclásico. Ellos se van a jugar todo también".

Metiéndose de lleno en su salida del club, para emigrar al París Saint-Germain, declaró: "Que sea mi último partido en el Club y sea una final es muy lindo. Me estoy preparando de la mejor manera". A partir de esto, dijo: "Me quedé con esa sensación de que no pude jugar en el Gigante los últimos partidos, pero era por la Copa Argentina".

Finalmente, confesó: "Se que es el partido más importante de mi carrera, espero afrontarlo de la mejor manera y dar el 100% como siempre". Además, agregó: "Quiero cerrar este ciclo de la mejor manera, yéndome feliz y haciendo felices a los seres queridos".