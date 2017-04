Alfani y Martínez sobre el partido ante Cañuelas

Momentos después del gol de Martínez | Fuente: Clarín

Los dos jugadores dejan ver su felicidad con el triunfo, Martínez es bien directo “muy contento por poder pasar de fase”. En cuanto a Alfani analiza un poco más la situación “no nos sentimos muy cómodos con el partido, no tuvimos mucho la pelota por momentos pero conseguimos el pase a la siguiente ronda”.

Están de acuerdo cuando hablan sobre Cañuelas, “son rivales con los que hay que tener mucho cuidado” dice el mediocampista. En cuanto al marcador central, cree que “ellos tenían mucha movilidad en el mediocampo, y por ahí se nos complicaba tener la pelota”. Rosario Central no siente confianza con el rival, es un equipo que se prepara para todos los partidos de la misma forma.

Tanto Alfani como Martínez tienen la oportunidad de desempeñarse en el club del que son hinchas, y el primer partido por la Copa Argentina fue muy importante a nivel personal para ellos. Martínez fue el autor del único gol “estoy muy contento por el gol y por mis compañeros que siempre me dan aliento positivo”. Por su parte, a Alfani le tocó llevar la banda del capitán “hoy cuando Paolo me dijo que iba a ser capitán la verdad que me puse muy nervioso, no sabía cómo reaccionar”.

Rosario Central viene de perder tres finales seguidas y eso es una marca que queda en los jugadores, “ahora hay que dar vuelta la página, se pasó de fase y hay que pensar en el otro rival que viene” el mediocampista es positivo al respecto. Además recuerda que Central volvió a su entrenamiento el día después del partido para seguir trabajando y poder seguir por la senda de la victoria.