El duro presente del Tiburón

Foto: Sin Mordaza

Aldosivi ya se está preparando para visitar el Gigante de Arroyito, en el cotejo ante Rosario Central por la 22º fecha del Campeonato 2016/17, partido donde buscarán romper con la racha de resultados negativos que vienen acarreando y que lo pueden llevar a la zona de descenso.

Sólo faltan ocho fechas para finalizar este largo torneo local y el presente de Aldosivi no es alentador, los resultados no lo acompañan y, por lo tanto, los números en la tabla de posiciones son alarmantes. Hace más de un mes que el Tiburón no puede sumar puntos; su última victoria fue en condición de local ante Arsenal de Sarandí (2-1) el 26 de marzo, los próximos partidos disputados fueron para el olvido y terminaron derrotados por Temperley y Gimnasia de La Plata, goleados por Estudiantes, y vienen de caer ante Newell's Old Boys en Mar del Plata por 3-0.

El necesitado Aldosivi llega con dos cambios respecto al equipo que cayó ante la Lepra. Franco Canever (vuelve luego de cuatro partidos ausentes por una lesión en la rodilla) por el lesionado Alexis Castro, y Antonio Medina (ex Rosario Central) por Sebastián Penco. De esta manera, el equipo de Darío Franco se presentaría con estos once: Pablo Campodónico; Gastón Díaz, Jonatan Galván y Canever; Ismael Quilez, Roberto Brum, Leandro Sosa Otermín y Arias; Neri Bandiera, Antonio Medina y Joel Acosta.

En caso de que el conjunto de La Feliz mantenga los malos resultados, se encontraría con un pie dentro de la zona de descenso, por eso es un partido más que importante para los marplatenses, que quieren quedarse con los tres puntos en Rosario. Se encuentra en el puesto 28º de la tabla general de posiciones y 23ª en los promedios (descienden los últimos cuatros promedios mas bajos). El partido será mañana a las 17hs con el arbitraje de Patricio Loustau.