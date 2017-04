Unión no tuvo una buena noche

Unión de Santa Fe suma su séptima derrota en el Torneo Local. Foto: Botin Gol

Unión jugó un mal primer tiempo, en donde no tuvo muchas oportunidades para abrir el marcador y encima sufrió la lesión de Bruno Pittón a los 16 minutos de partido, un jugador clave para el equipo que puede aportar mucho en el juego, el encargado de reemplazarlo fue su hermano Mauro Pittón.

Hasta ese momento de juego no había pasado nada interesante, muchas infracciones y un partido que aburría, solo las pocas ocasiones que tuvo Defensa y Justicia, las cuáles no habían generado mucho peligro y Nereo Fernández pudo controlar con facilidad aquellos disparos. Hasta que a los 30 minutos de juego, Rodrigo Erramuepe le cometió un penal a Mariano Bareiro y recibió la tarjeta amarilla, esto desató la furia en todos los jugadores de Unión que se le fueron al humo a Héctor Paletta. Lo cierto es que el referí cobró un penal acertado, pero que no se sancionan mucho en el fútbol argentino, Rodrigo Erramuspe tenía agarrado a Mariano Bareiro en el área cuando saltaban a cabecear una pelota que venía por el aire. El encargado de patearlo era Andrés Rios, que colocó un tiro por debajo a la derecha y se encargó de abrir el marcador 1-0.

Después de esto, se lo vió al tatengue golpeado pero insistió y sobre el final tuvo la oportunidad más clara en esta primera parte. Cuando se jugaba el tiempo cumplido, precisamente en el minuto uno de los dos que agregó el juez, Lucas Gamba se escapó por la derecha y asistió a Franco Solano con un pase por debajo que lo dejó cara a cara con el portero rival, pero se tomó un tiempo de más para definir y falló el remate, el cual fue rechazado hacia afuera por Gabriel Arias. De esta forma terminaba la primera parte, los hinchas de Unión no muy contentos con el rendimiento del equipo, pero ilusionados que en la segunda parte se pueda revertir esto.

Algo que no ocurrió en la segunda parte del juego, las infracciones no cesaron, Unión cayó en la trampa, se concentró en cometer faltas y en discutir con Héctor Paletta, en vez de dedicarse a jugar, no encontró ideas para poder dar vuelta el marcador. Se vió a un Lucas Gamba totalmente desaparecido, a un Franco Soldano al cual no le llegaba la pelota, no había alguien que se atreviera a conducir la pelota, para esto ingresó Guido Vadalá que reemplazó a Diego Godoy, aunque esto no sucedió.

Sin embargo a los 23 minutos se produjo un hecho que pudo haber cambiado la historia del partido, el árbitro del encuentro ya mencionado, sancionó que la pelota pegó en la mano de Leonel Miranda que fue dentro del área, era clarísimo penal pero Héctor Paletta la sancionó afuera, entonces cobró tiro libre y dejó sin la chance de poder convertir de los 11 pasos al tatengue.

A los 77 minutos Juan Pablo Pumpido agotó las variantes, Nicolás Andereggen sustituyó a Nelsón Acevedo. Gran parte del segundo tiempo fue controlado por Defensa y Justicia, gracias a esto a los 83 minutos de juego llegó al segundo gol, luego de un gran pase de Alexander Barboza en profundidad que dejó mano a mano a Ignacio Rivero, quien se encargó de convertir el gol, rematando por debajo de las piernas de Nereo Fernandez que hizo lo posible para atrapar esa pelota achicando pero no lo consiguió. El Halcón liquidó el partido, Unión tuvo una chance más en el tiempo cumplido que hubiera significado el descuento, Lucas Gamba se encontraba con soledad en el área chica cuando le llego la pelota, un gol que era más facil convertirlo que fallarlo, pero no pudo definir de buena manera y Gabriel Arias atrapó ese balón.

Así agonizó el partido, Defensa y Justicia derrotó a Unión de Santa Fe, el equipo santafesino suma su séptima derrotada en el torneo, los hinchas no se fueron muy contentos por este resultado y silbaron al equipo cuando el arbitró marcó el final del partido. El Tatengue se ubica en la decimocuarta posición y debe afrontar las próximas dos fechas a rivales complicados, primero debe recibir a Lanús y luego visitar a Belgrano.

Estas fueron las formaciones iniciales de ambos equipos:

El 11 de Unión de Santa Fe: Nereo Fernández; Emanuel Brìtez, Rodrigo Erramuspe, Leandro Sànchez, Bruno Pittón; Lucas Algozino, Nelson Acevedo, Manuel de Iriondo, Diego Godoy; Lucas Gamba y Franco Soldano. DT: Juan Pablo Pumpido.

El 11 de Defensa y Justicia: Gabriel Arias; Hugo Silva, Mariano Bareiro, Alexander Barboza, Rafael Delgado, Ignacio Rivero; JonásGutierrez, Tomás Pochettino, Leonel Ariel Miranda, Agustín Bouzat; Andrés Rìos. DT: Sebastian Beccacece.

Árbitro: Héctor Paletta. Asistentes: Javier Uziga y Hugo Páez. Cuarto árbitro: Nahuel Viñas.