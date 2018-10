La cima del ATP se puede simplificar en un solo partido

Desde que Guy Forget, Director del Rolex París Master 1000 dio a entender de que todavía Rafael Nadal no le había confirmado su presencia en el mismo, se empezaron a hacer conjeturas de quien luego del evento parisino va a ser el nuevo número uno del mundo. De no participar el español Novak Djokovic será con solo ganar un partido el número uno del planeta.

Forjet develó a Tenniscircus que, "He hablado varias veces en los últimos días con Barbadillo y Moyà. Me dicen que está dándolo todo para poder llegar porque quiere acabar en lo alto del ranking, pero necesita estar al 100%. Puede golpear la pelota, pero su condición no es óptima comprenderemos que no acuda, al igual que Roger Federer"

Desde que su cuerpo le dijo basta en Nueva York han pasado ya 46 días y Nadal ha notado una clara mejoría pero no sabe si es suficiente para afrontar dos torneos de máxima exigencia como un Masters 1.000 y la Copa Masters de Londres. Por ello el hasta ahora número uno del mundo, no tiene en claro que es lo que va a hacer en el final de temporada. Pero en su cabeza todavía le pesa y mucho lo acontecido el año pasado en el momento de tomar una decisión sobre su regreso a la competición.

Tuvo que retirarse por la rodilla en los cuartos de París sin poder saltar a la pista y abandonó en Londres tras perder su primer partido con David Goffin. Forzar la articulación para estar en el Masters le costó la pretemporada y llegar muy justo al Open de Australia, donde sufrió una lesión nueva en el psoas-ilíaco durante los cuartos con Marin Cilic. El español, no va a tomar ningún riesgo que suponga no llegar bien a Australia, la próxima temporada.

Nole puso todos los cañones a París, donde sabe que con o sin Nadal se juega el número uno del Mundo. Ya en China el ahora número dos del planeta manifestó: "Estoy muy cerca y el objetivo es ser número uno a final de año".

Por ello de jugar Nadal, en el Omnisport de París-Bercy, Nadal debe defender 180 puntos de los cuartos de final de la pasada campaña. Y Djokovic ninguno, por lo que tendría serias opciones de pasar al español. De no jugar con tan solo vencer un partido el serbio será el número uno del Mundo.