Sem dificuldades, Estados Unidos vence terceira seguida na Copa do Mundo

Na tarde desta terça-feira (2), Estados Unidos e Nova Zelândia se enfrentaram pelo terceiro jogo em seus grupos na Copa do Mundo de basquete. Dominante do início ao fim, os estadunidenses venceram por 98 a 71 e encaminharam sua classificação às oitavas de final da competição. Os neozelandeses chegaram a três derrotas em três jogos e estão virtualmente eliminados.

Com uma evidente superioridade individual, os Estados Unidos começaram utilizando seu forte poderio coletivo para abrir vantagem no marcador. Seis jogadores diferentes pontuaram no primeiro período, ajudando o time a fazer 27 a 20 no placar. O segundo período foi o melhor em termos de pontuação para os americanos, que anotaram 30 pontos em dez minutos. O destaque da equipe no quarto foi Kyrie Irving, com sete pontos.

Na volta do intervalo, a Nova Zelândia foi resistente e conseguiu fazer um jogo parelho no terceiro período, vencendo-o por 19 a 18. Chegando no último quarto de jogo com 20 pontos de vantagem, coube aos Estados Unidos apenas administrar a vantagem e liderados por Anthony Davis e James Harden, os norteamericanos venceram por 23 a 17 e fecharam o jogo em 98 a 71. Terceira vitória seguida dos Estados Unidos, a terceira por mais de 20 pontos de vantagem.

As duas equipes voltam à quadra amanhã, quarta-feira (3). Os Estados Unidos enfrentam a República Dominicana para cambinar passagem à próxima fase e a Nova Zelândia enfrenta a Ucrânia já virtualmente eliminada.