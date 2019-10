Russo joga em alto nível, vence búlgaro com autoridade e chega à decisão de um Slam pela primeira vez na carreira...

Espanhol venceu russo sem perder sets e segue firme em busca de mais um título do Aberto dos Estados Unidos...

A equipe precisava da vitória para garantir vaga no mata-mata da competição...

Os franceses chegam a segunda semifinal de Copa do Mundo seguida...

US Open: Berrettini vence batalha contra Monfils e atinge primeira semifinal de Slam da carreira Caio Carvalho Em duelo de quase quatro horas, italiano demonstrou grande força mental e, em seu quinto match point, decretou a vitória sobre o experiente francês...

Vivendo grande fase, Medvedev vence Wawrinka e garante vaga nas semis do US Open Caio Carvalho Russo bate campeão do torneio em 2016 e se torna o quarto tenista a garantir vaga antecipada para o ATP Finals, em novembro...

Wawrinka conta com desistência de Djokovic e vai às quartas de final do US Open Lucas Oliveira Suíço vencia por 2 sets a 0, quando o sérvio sinalizou que não tinha condições de continuar no jogo...

Em sua melhor partida na semana, Wawrinka bate Lorenzi e avança às oitavas de final do US Open Lucas Oliveira Suíço foi superior diante do italiano e segue vivo em busca do segundo título do Grand Slam disputado nos Estados Unidos...

Campeãs da Copa Feminina, atletas dos EUA lutam na justiça por pagamento igualitário Marina Leite Membros da equipe de futebol feminina dos Estados Unidos continua na luta de pagamento iguais entre gêneros, a ação "Equal Play, equal pay' tem julgamento marcado para Maio ...

Análise: americanas exalam confiança e levam título do Mundial 2019 Beatriz Fabbri Campeãs dominaram a partida e mostraram porque mereceram o título do Mundial 2019...

Soberanas! EUA vencem Holanda e conquistam o tricampeonato Copa do Mundo Feminina Thaís Alcântara Americanas provaram o porquê eram as favoritas, dominaram a Holanda e garantiram o título com gols no segundo tempo...

Gols e melhores momentos México 1x0 Estados Unidos na final da Copa Ouro 2019 Henrique Vigliotti Minuto a minuto do jogo México x Estados ao vivo pela final Copa Ouro. Horário do jogo: 22h. Acompanhe todos os lances no tempo real da VAVEL Bra...

Gols e melhores momentos Estados Unidos 2x0 Holanda pela final da Copa do Mundo Feminina Izabelle França Minuto a minuto do jogo Estados Unidos x Holanda ao vivo pela Copa do Mundo de Futebol Feminino. Horário do jogo: 12h. Acompanhe todos os lances ...