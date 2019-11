Heat bate Rockets, que perde terceira seguida por 20 pontos

A temporada do Houston Rockets começou de forma desastrosa. Neste domingo (01), o time visitou o Miami Heat, chegou a abrir 21 pontos, mas fez um péssimo segundo tempo e conseguiu perder o jogo por 20 pontos: 109 a 89. Houston perdeu a terceira partida na temporada e todas pela mesma diferença de 20 (provavelmente algo inédito na Liga). Já Miami venceu a 2ª em 3 jogos.

Os Rockets fizeram um bom primeiro tempo, principalmente guiados por Marcus Thornton, que anotou 19 pontos nos 24 primeiros minutos (e apenas mais dois no segundo tempo). O visitante abriu 21 pontos de vantagem, mas foi cedendo pouco a pouco o placar. O Heat igualou o jogo pela primeira vez no finalzinho do 3º quarto e dali em diante foi controlando as ações até concretizar a virada em meados do último período.

Hassan Whiteside foi o nome da reação de Miami, fechando o jogo como cestinha, com 25 pontos e ainda 15 rebotes. Dwyane Wade também teve atuação de destaque, com 20 pontos e 8 assistências. Vale também citar o calouro Justise Winslow, que anotou 10, sendo duas bolas de três importantíssimas em momentos cruciais do jogo.

Do outro lado, James Harden teve mais uma atuação desastrosa. Apesar de anotar 16 pontos, 12 deles foram em lances livres. Nos arremessos de quadra, o “barba” teve apenas 2 de 15, aproveitamento terrível.

San Antonio vence com recorde de trio

O San Antonio Spurs visitou o Boston Celtics e conquistou sua segunda vitória na temporada: 95 a 87. O recém-chegado LaMarcus Aldridge foi o cestinha e destaque da partida, com 24 pontos, 14 rebotes e 5 assistências. Kawhi Leonard anotou 19. No lado dos Celtics, Avery Bradley anotou 18 e Marcus Smart, 17.

Mas o jogo foi marcado mesmo por um recorde do eterno trio dos Spurs: Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili. Juntos, eles venceram o jogo de número 541 da carreira, superando os 540 de Larry Bird, Kevin McHale e Robert Parish (curiosamente, pelos Celtics) e se tornando recordistas na história da NBA.

Lakers: 0-3

Com 25 pontos e 9 rebotes de Dirk Nowitzki, o Dallas Mavericks derrotou o Los Angeles Lakers em pleno Staples Center, 103 a 93. O alemão colaborou com a 3ª derrota dos Lakers em 3 jogos, ligando o sinal de alerta na franquia. Já os Mavs somam 2-1 de recorde.

Além de Dirk, destaque para Zaza Pachulia, autor de 16 pontos e de 12 rebotes. Já no time de Los Angeles, Kobe Bryant foi discreto, com apenas 15 pontos. Quem jogou como veterano foi o ala-pivô Julius Randle, que teve double-double: 22 pontos e 15 rebotes. Já o brasileiro Marcelinho Huertas esteve em quadra por apenas 11 minutos, e fez 4 pontos e 3 assistências.

Confira os resultados deste domingo (1/11) na NBA:

Atlanta Hawks 94 @ 92 Charlotte Hornets

San Antonio Spurs 95 @ 87 Boston Celtics

Houston Rockets 89 @ 109 Miami Heat

Milwaukee Bucks 87 @ 106 Toronto Raptors

Orlando Magic 87 @ 92 Chicago Bulls

Denver Nuggets 93 @ 117 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 103 @ 93 Los Angeles Lakers