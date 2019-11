Knicks vencem os Lakers no Madison Square Garden

Se o jogo deste domingo tiver mesmo sido o último de Kobe Bryant no Madison Square Garden, a despedida do astro do Los Angeles Lakers do mítico ginásio terá sido frustrante, apesar de todo carinho que ele recebeu da torcida. Soberano no segundo tempo, o New York Knicks venceu o confronto por 99 a 95 e chegou à sua terceira vitória em sete partidas na temporada regular da NBA 2015-2016. Os Lakers venceram apenas um de seus seis primeiros jogos.

O time nova-iorquino levou a melhor nos dois principais duelos pessoais da partida. Se entre os veteranos Carmelo Anthony – 24 pontos e oito rebotes – foi ligeiramente superior a Kobe Bryant – 18 pontos e três assistências -, entre os novatos o panorama foi diferente. Quarta escolha do draft de 2015, o letão Kristaps Porzingis, do Knicks, fechou o jogo com 12 pontos e dez rebotes, desempenho amplamente melhor que o do armador D’Angelo Russell, segunda escolha do mesmo draft pelo Lakers, que marcou seis pontos e deu três assistências.

Pelo lado dos Knicks, os armadores José Calderón e Langston Galloway e o pivô Robin Lopez terminaram a partida com 14 pontos cada. Nos Lakers, o pivô Roy Hibbert também anotou 18 pontos.

Knicks e Lakers voltam a jogar na terça, quando o time de Nova York irá até o Canadá enfrentar o Toronto Raptors no Air Canada Center e os angelinos terão pela frente o Miami Heat, na American Airlines Arena, na Flórida.

Estrelas brilham e Cavaliers vencem os Pacers

Na Quicken Loans Arena, em Cleveland, os Cavaliers contaram com bom desempenho de suas estrelas para vencer o Indiana Pacers por 101 a 97 e chegar à sexta vitória em sete jogos na temporada regular. Os Pacers somam três resultados positivos e quatro negativos em suas sete primeiras partidas.

Os principais astros da equipe de Ohio lideraram a pontuação dos Cavaliers. LeBron James marcou 29 pontos, além de ter apanhado seis rebotes, enquanto Kevin Love marcou 22 pontos e pegou 19 rebotes. O cestinha da partida, no entanto, foi Paul George, dos Pacers, com 32 pontos. O armador Monta Ellis, também do time de Indianapolis, marcou 25 pontos.

Os Pacers voltam à quadra já nesta segunda, contra o Orlando Magic, na Bankers Life Fieldhouse, em Indiana. Os Cavs receberão o Utah Jazz em Cleveland, na terça.

Resultados

Los Angeles Lakers 95 @ 99 New York Knicks

Indiana Pacers 97 @ 101 Cleveland Cavaliers