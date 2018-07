Bauru Basket Apresenta Elenco para Temporada 2018/2019

Com elenco reformulado, o Bauru Basket apresentou de forma oficial os jogadores que defenderam a equipe na temporada 2018/2019. Na última segunda feira, 23, a equipe do interior paulista mostrou as caras novas da equipe que se juntam a Alex Garcia, Gui Santos, Gabriel Jaú e o técnico Demétrius Ferracciú que continuam na equipe nesta temporada. O elenco será completado por André, Emanuel, João Marcos, Malachias e Samuel Santos, que dão da base do clube.

Uma grande baixa desse elenco do Dragão para o início da temporada será Gabriel Jaú. O atleta rompeu o ligamento do joelho direito em amistoso preparatório contra o Londrina/Unicesumar para o Sul-Americano sub-21 e foi cortado da competição. O atleta só retorna às quadras em 2019.

Outro atleta que sofreu lesão parecida na temporada passada foi Alex Garcia. O jogador está no período final de recuperação e espera estar à disposição logo:“Por enquanto eu estou na fisioterapia mesmo, mas lógico que a gente vai avançando com o passar do tempo. Já estou no 3 meses da minha recuperação e acredito que a chance da equipe ir bem de novo é muito grande. Então estou muito confiante e ansioso para se integrar a equipe no dia a dia”, comentou o capitão da equipe.

Para Demétrius Ferracciú, que vai comandar a equipe pela terceira temporada seguida, fica a felicidade de ver a entrega de todos nos treinos e a confiança de que o clube vai desempenhar um grande papel na temporada.

"São jogadores que, além de terem feito grande temporada em seus clubes, podem evoluir mais ainda. Eles tem objetivos na carreira e estão comprometidos. A expectativa que seja uma equipe que defenda bem, sabendo o que tem que fazer. Nosso maior desafio agora é conseguir um entrosamento, ritmo de jogo, porque são jogadores que ainda não jogaram juntos". disse Demétrius

Retorno dos ídolos

Dos oito atletas contratados, dois já são conhecidos da torcida. O primeiro teve sua camisa aposentada quando saiu para o Mogi, há três anos. O armador Larry Taylor, de 38 anos, volta para Bauru na temporada 2018/2019 para tirar a camisa 4 da parede do ginásio Panela de Pressão e vesti-la com a garra habitual do “alienígena”, apelido carinhoso do atleta.

“Foi especial para mim. Não tenho nem palavras para descrever aquele momento. Eu chegando no ginásio e todo mundo gritando meu nome, como nos velhos tempos. Eu pensei: Tudo isso só para mim? Isso tudo refletiu a história que passamos juntos". Contou Larry Taylor sobre a sua apresentação no ginásio Panela de Pressão.

Crédito: Divulgação Facebook Bauru/ Larry Taylor de volta ao Bauru com a lendária camisa 4

Outro que também volta ao Dragão é o ala-pivô Jefferson William. Após a passagem por uma temporada pelo Sesi/Franca com médias de 11.6 pontos e 4.4 rebotes no último BBB, o jogador retorna à cidade onde conquistou quatro títulos, sendo um Campeonato Paulista (2014), a Liga Sul-Americana de 2014, Liga das Américas 2015 e o NBB da temporada 2016/2017.

“A passagem por Bauru foi a mais vitoriosa da minha carreira, ganhei todos os títulos que disputamos. Eu sai daqui campeão e espero, nessa volta, dar outro título para Bauru. Não só a torcida, como minha família, esperavam a minha volta. É um lugar que eu me sinto bem, meu filho nasceu aqui, fico feliz de estar de volta", explicou Jefferson.

Reforços pontuais

Um nome que chama a atenção dos reforços é o do argentino Enzo Ruiz, de 29 anos, ex-Quilmes (ARG), com grande poder na bola de 3, o atleta tem grande expectativas para as competições do Bauru.

“As expectativas são as melhores. Temos uma equipe de muita qualidade e capaz de brigar por títulos. É um desafio que estou entrando e espero que o resultado seja o melhor possível. É uma cidade muito bonita, muita gente boa, que está ajudando a mim e à minha família na adaptação, isso me deixa muito contente”, disse Enzo Ruiz.

O último nome que chegou ao clube foi o ala-pivô Renato Scholz. Após a lesão de Gabriel Jaú, o Bauru Basket correu atrás do jogador que atuou no último NBB pelo Universo/Vitória e teve médias de 5.8 pontos e 4.2 rebotes nos 27 jogos que disputou. O atleta não esperava mais a contratação e se mostrou muito feliz com a sua chegada ao Bauru.

"Desde quando eu fechei, fiquei pensando, com um friozinho na barriga. Mas a recepção foi muito boa, na quinta-feira já me deram boas vindas, na sexta já me zoaram um pouquinho (rs). Esse grupo é muito unido, tanto dentro quanto fora de quadra. Isso quer dizer muita coisa, pode fazer a diferença", declarou Renato.

Crédito: Divulgação Facebook Bauru Basket / Renato Scholz completa o álbum de figurinhas do Dragão

Os outros reforços da equipe são: o armador Cauê Verzola, ex-Caxias, o ala Gustavo Basílio, que veio do Vasco da Gama, e os pivôs Marcão, também vindo do Caxias e Lucas Mariano, ex-Vasco da Gama.

A temporada do Bauru Basket já começa no próximo sábado, 28 de Junho, quando a equipe inicia a sua campanha no Campeonato Paulista. O primeiro confronto será em Rio Preto, contra o América. O Dragão também disputa a Liga Sul-Americana (se for campeão garante vaga na Liga das Américas 2019) e o NBB 11.