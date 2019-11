DeMar DeRozan admite depressão e problemas pessoais: "Somos todos humanos"

Estrela do Toronto Raptors, o ala-armador DeMar DeRozan admitiu passar por problemas de depressão e ansiedade. Em entrevista ao jornal canadense Toronto Star, o atleta falou sobre suas dificuldades pessoais e como o respeito pode ajudar em situações como essa.

"É uma daquelas coisas que não importa o quão indestrutível nós pareçamos, todos somos humanos no final do dia. Todos nós temos sentimentos. Às vezes, isso acaba tirando o seu melhor, quando parece que tudo está em cima de você."

DeRozan também conversou sobre sua atitude e sua forma de ser - não tão presente e, aparentemente, um pouco introvertido. Segundo ele, essa combinação de fatores pode auxiliar na forma de lidar com situações complicadas.

"Eu tenho noites assim. Sou dessa forma desde que era jovem, mas acho que minha atitude vem daí. Eu sou muito quieto, caso não me conheça. Às vezes fico meio distante, no meu espaço pessoal, para tentar lidar com o que tiver de lidar."

O jogador já havia postado um tweet sobre o assunto em sua rede social, no Fim de Semana das Estrelas. A frase usada, "Essa depressão tira o melhor de mim", foi retirada da música Tomorrow, de Kevin Gates. Veja:

This depression get the best of me... — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) 17 de fevereiro de 2018

DeRozan explicou que leva os ensinamentos de sua mãe até hoje, pois a realidade interna de cada pessoa é diferente: "Ela sempre me dizia: 'nunca faça piadas sobre alguém, porque nunca se sabe o que essa pessoa está tendo que passar'."

A estrela do Toronto Raptors ainda falou sobre como foi admitir tais problemas psicológicos. De acordo com ele, isso foi importante para alcançar muitos com doenças semelhantes, e que é normal acontecer durante a vida.

"Não é nada que eu fique contra ou envergonhado. Agora, na minha idade, entendo que muitas pessoas passam por algo parecido. Mesmo que vejam isso pensando 'ele está sofrendo com isso e mesmo assim tem sucesso', eu estou ok com isso", finalizou.

Foto: Vaughn Ridley/Getty Images North America

