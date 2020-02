Em noite de All-Star Game da NBA, conheça quais jogadores que mais disputaram a partida

Na noite deste domingo (16), acontece a 69° edição do All-Star Game da NBA e as equipes lideradas por LeBron James e Giannis Antetokounmpo se enfrentam no United Center, em Chicago, às 22h, no horário de Brasília.

A disputa do All-Star Game é sempre marcada na carreira de um jogador da liga americana de basquete. Ao final da caminhada, muitos são lembrados pela quantidade de partidas que jogou durante o período que atuou.

O pivô Kareem Abdul-Jabbar, que defendeu o Milwaukee Bucks e o Los Angeles Lakers durante os 20 anos na liga, é o jogador que mais atuou no jogo das estrelas. No total, são 19 participações.

Kobe Bryant, que morreu em um acidente trágico de helicóptero na Califórnia, no fim do mês passado, é o segundo no ranking com 18 participações. LeBron James é o atleta em atividade com mais aparições. King James, como é conhecido, disputou 16 vezes e ocupa a terceira colocação. Michel Jordan, considerado por muitos, o maior jogador da história do basquete, disputou 14 vezes em 15 anos de liga.

Foto: Divulgação/NBA

Conheça os 40 jogadores com mais participações no All-Star Game:

40. Carmelo Anthony - 10

39. Kevin Durant - 10

38. Paul Pierce -10

37. Chris Paul - 10

36. John Stockton - 10

35. Jason Kidd - 10

34. Hal Green - 10

33. Cleyde Drexler - 10

32. Chris Bosh - 10

31. Ray Allen -10

30, David Robinson -10

29. Bob Pettit - 11

28. Allen Iverson - 11

27. Patrick Ewing - 11

26. Elgin Baylor - 11

25. Charles Barkley - 11

24. Julius Irving - 11

23. Isiah Thomas - 12

22. Dolph Schayes - 12

21. Oscar Robertson - 12

20. Moses Malone - 12

19. Hakeem Olajuwon - 12

18. Magic Jonhson - 12

17. Elvin Hayes - 12

16. Larry Bird - 12

15. Bill Rusell - 12

14. Dwayne Wade - 13

13. John Havlicek - 13

12. Bob Cousy - 13

11. Wilt Chamberlain - 13

10. Dirk Nowitzki - 14

9. Jerry West - 14

8. Karl Malone - 14

7. Michael Jordan - 14

6. Shaquille O'Neal - 15

5. Kevin Garnett - 15

4. Tim Ducan - 15

3. LeBron James - 16

2. Kobe Bryant - 18

1. Kareem Abdul-Jabbar - 19

Carmelo Anthony, atualmente no Portland Trail Blazers, Kevin Durant, do Brooklyn Nets e Chris Paul, do Oklahoma City Thunder, ainda estão em atividade e cada um deles atuaram 10 vezes no All-Star Game.

Conheça os jogadores que foram chamados para disputar a atual edição:

Time Giannis Antetokounmpo: Kemba Walker, do Boston Celtics, Trae Young, do Atlanta Hawks, Pascal Siakam, do Toronto Raptors e Jael Embiid, do Philadelphia 76ers são os titulares. Kyle Lowry, do Toronto Raptors, Ben Simmons, do Philadelphia 76ers, Khris Middleton, do Milwuakee Bucks, Jayson Tatum, do Boston Celtics, Domantas Sabonis do Indiana Pacers e Jimmy Butler e Bam Adebayo, ambos do Miami Heat completam o banco de reservas.

Time LeBron James: James Harden, do Houston Rockets, Luca Doncic, do Dallas Mavericks, Kawhi Leonard e Anthony Davis são os titulares. Chris Paul, do Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook, do Houston Rockets, Devin Booker, do Phoenix Suns, Brandon Ingram, do New Orleans Pelicans, Nikola Jokic, do Denver Nuggets e Donovan Mitchell e Rudy Gobert, ambos do Utah Jazz completam o time reserva. Damian Lillard foi chamado, mas depois de uma lesão, foi cortado, assim dando vaga para Devin Booker.