Giannis Antetokounmpo é eleito MVP da temporada 18-19; confira os vencedores da NBA Awards

Na noite deste domingo (24), aconteceu a NBA Awards, evento de premiação dos melhores jogadores da temporada regular 18/19 do basquete americano, em Santa Mônica, Califórnia. O prêmio é decidido por técnicos, jogadores e jornalistas que cobrem a liga lá nos Estados Unidos.

Os prêmios que foram entregues foram de MVP, calouro do ano, Jogador que mais evoluiu, sexto homem, melhor treinador e defensor do ano. O mais aguardado da noite foi o de melhor jogador da temporada, muito se comentou Giannis Antetokounmpo e James Harden, que tiveram grandes atuações e médias altíssimas durante a temporada regular. Confira os prêmios da noite.

MVP:

O grego Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks foi eleito o melhor jogador da temporada 18/19 da NBA. O ala-pivô de 24 anos teve médias de 7.7 pontos, 12.5 rebotes e 5.9 assistências, além de levar a equipe ao primeiro lugar da Conferência Leste.

James Harden, do Houston Rockets e Paul George, do Oklahoma City Thunder, foram os dois a competirem com Giannis.

CALOURO DO ANO:

O prêmio ficou com o esloveno Luka Doncic, ala-armador do Dallas Mavericks, que teve médias de 21.2 pontos, 7.8 rebotes e 6.0 assistências, desbancando o armador Trae Young, do Atlanta Hawks e Deandre Ayton, pivô do Phoenix Suns.

JOGADOR QUE MAIS EVOLUIU:

O camaronês Pascal Siakam, do Toronto Raptors, time campeão da NBA ficou com o prêmio com 86 votos. O ala teve médias de 16.9 pontos, 6.9 rebotes e 3.1 assistências na temporada 18/19, evoluindo quase 10 pontos de uma temporada para a outra. Os armadores D’Angelo Russell, do Brooklyn Nets e De’Aaron Fox, do Sacramento Kings, foram os outros concorrentes.

SEXTO HOMEM DO ANO:

Lou Williams, do Los Angeles Clippers venceu o prêmio. O armador do reserva teve médias de 20.0 pontos, 3.0 rebotes e 5.4 assistências; e ajudou o time de Doc Rivers a chegar nos playoffs. Montrezl Harrell, ala-pivô, também do Los Angeles Clippers e Domantas Sabonis, ala-pivô/pivô, do Indiana Pacers, foram os outros dois participantes.

O jogador venceu o prêmio três vezes em sua carreira, 2014-2015, quando atuava pelo Toronto Raptors, 2017-2018, quando já era jogador dos Clippers e esse ano. Lou Williams se juntou a Jamal Crawford como os únicos jogadores a terem três títulos.

MELHOR TREINADOR DO ANO:

O técnico Mike Budenholzer, fez uma grande temporada regular com o Milwaukee Bucks, onde o time de melhor campanha com 60 vitórias e 22 derrotas. Michael Malone, do Denver Nuggets e Doc Rivers, do Los Angeles Clippers, foram os outros dois na disputa.

JOGADOR DEFENSIVO DO ANO:

O pivô Rudy Gobert, do Utah Jazz venceu o prêmio pela segunda vez consecutiva. O jogador teve médias de 15.9 pontos, 12.9 rebotes, 2.0 assistências, 0.8 roubadas de bolas e 2.3 tocos. Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks e Paul George, do Oklahoma City Thunder, foram os outros que concorreram ao prêmio de melhor defensor.