Atlanta Hawks lança uniforme em homenagem a Martin Luther King Jr

Grande ativista político pelos direitos civis, o Dr. Martin Luther King Jr. será homenageado pela equipe de Basquete da cidade onde nasceu, Atlanta, no dia 15 de Janeiro de 1929.

A franquia dos Hawks anunciaram uma medida inédita na história da NBA, estampando pela primeira vez as iniciais de uma pessoa na parte frontal de seu uniforme de jogo oficial, utilizando "MLK". Além dessa medida, o time irá doar todo o lucro das vendas da camisa para instituições na cidade, ajudando iniciativas criados pelo próprio Martin.

É um privilégio incrível poder representar o legado do Dr. King, um dos filhos nativos de Atlanta e um dos líderes mais transformadores do país. Sua mensagem de igualdade, não-violência e justiça é tão relevante hoje quanto era nos anos 60 e estamos orgulhosos de não apenas ajudar a educar legiões de jovens fãs sobre o trabalho do Dr. King, mas capacitá-los a pegar seu manto e encarnar a mudança que desejam ver em suas comunidades", disse Melissa Proctor, chefe do escritório de marketing.

A vida de Martin Luther King Jr. é um exemplo de luta por igualdade racial, sem usar de meios violentos, a ser seguido por todos nós. Um símbolo global, ele liderou iniciativas como a marcha de Washington onde com mais de 250 mil pessoas, ele protestou pelo fim da segregação racial contra a população negra do país.

Seu discurso "I Have a Dream" concedeu um lugar heroico na história da humanidade, vencendo o Prêmio Nobel da Paz, no ano de 1964. Pastor protestante, ele teve sua vida encerrada de forma cruel aos 39, sendo assassinado.

"Ficamos honrados em saber do desejo do Atlanta Hawks de homenagear a vida e o legado do Dr. King usando-o como o foco no design de seu uniforme. Esperamos que este lembrete visual do legado do Dr. King inspire as pessoas a se educarem ainda mais sobre como ele efetuou mudanças usando sua filosofia e métodos de não-violência durante o movimento pelos direitos civis dos anos 1950 e 1960. Esperamos continuar a trabalhar com os Hawks para perpetuar seu maravilhoso legado", afirmou Eric D. Tidwell, diretor executivo e conselheiro geral que cuida do espólio do Dr. Martin Luther King Jr.