Sesi Franca vence Bauru em último jogo do ano

O Sesi Franca Basquete venceu o seu 13° compromisso no NBB 2023/24 (Novo Basquete Brasil) nesta quinta-feira, 28 de dezembro. O time da Capital do Basquete superou o Bauru Basket, por 63 x 75, jogando no Ginásio Pedrocão.

No primeiro quarto, o Sesi Franca imprimiu um bom ritmo de jogo e contou com as boas atuações de Lucas Dias e Charles Hinkle, que anotaram nove e oito pontos, respectivamente, o time francano saiu com a vitória por 23 x 14.

Já no segundo período, mais uma vitória francana. O time teve uma arrancada nos últimos minutos do período, com dois arremessos certeiros de David Jackson e um de Jhonatan Luz para fechar o primeiro tempo de jogo. O segundo quarto terminou 23 x 21 para o Sesi Franca.

Retornando dos vestiários, o Sesi Franca aumentou ainda mais a vantagem, vencendo o quarto por um ponto. Lucas Dias anotou novamente oito pontos no terceiro período. O Sesi Franca venceu o período por 20 x 19.

Nos últimos dez minutos, o time francano administrou a liderança e, com um ritmo forte, e boa atuação de David Jackson que anotou 10 pontos no último quarto. O Sesi Franca venceu o último quarto por 20 x 16. Placar final 97 x 75.

Três jogadores francanos passaram da marca de 15 pontos: Lucas Dias fez 29 pontos, nove rebotes e uma assistência; Charles Hinkle garantiu 23 pontos, três rebotes e três assistências e David Jackson fechou a lista com 17 tentos, um ressalto e quatro assistências.

O próximo jogo do Sesi Franca é na quarta-feira (03/01/2024), contra o Fortaleza Basquete Cearense, no Centro de Formação Olímpica

NÚMEROS DO JOGO

Sesi Franca 97 x 75 Bauru Basket

Lucas Dias - 29 pontos, 9 rebotes e 1 assistência

Charles Hinkle - 23 pontos, 3 rebotes e 3 assistências

David Jackson - 17 pontos, 1 rebote e 4 assistências

Jhonatan Luz - 8 pontos, 6 rebotes e 4 assistências

Guillent - 7 pontos, 6 rebotes e 3 assistências

Wesley - 5 pontos, 4 rebotes e 1 assistência

Márcio - 3 pontos e 3 rebotes

Scala - 3 pontos, 1 rebote e 7 assistências

Mini João - 2 pontos