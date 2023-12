Unifacisa vence Cerrado, se classifica para a Copa Super 8 e termina 2023 invicto na Arena

Brigando pela classificação na Copa Super 8, o basquete Unifacisa recebeu a equipe do Cerrado Basquete na noite desta sexta-feira (29), na Arena, em partida válida pela penúltima rodada do primeiro turno do NBB Caixa. Para confirmar a classificação a equipe só precisava vencer o Cerrado, mas começou atrás no placar e teve que brigar pela virada.

Virada esta que veio já no segundo período do jogo, o time de Campina Grande conseguiu trazer uma forte defesa para quadra, segurando o adversário, somado a um bom aproveitamento nos arremessos de 3 pontos, com quase 40% de acerto. Com isso, a Unifacisa confirmou a vitória pelo placar de 92 a 80 e também a classificação para a Copa Super 8.

1º Quarto - Unifacisa 15 x 23 Cerrado

O Cerrado abriu o placar na primeira jogada da partida, com Gui Santos convertendo um arremesso de 3, mesmo estando bem contestado por Hubner. A resposta da Unifacisa veio logo na sequência, com uma jogada bem armada por Corvalan, que encontrou Gui Hubner livre para anotar os primeiros 2 pontos do time da casa. A Unifacisa teve dificuldades em estabelecer um ritmo ofensivo, com parte dos pontos vindo das segundas oportunidades com os rebotes ofensivos recuperados, o time também teve um aproveitamento abaixo da média nos arremessos de 3, o que também acabou limitando um pouco das ações ofensivas da equipe. Já o Cerrado, mesmo tendo dificuldades para construir a jogadas diante da defesa paraibana, conseguiu encontrar alguns arremessos do perímetro que deram a liderança parcial para o time visitante.

2º Quarto - Unifacisa 26 x 15 Cerrado

A Unifacisa iniciou quente no segundo período, atrás no placar a equipe foi buscar a recuperação e anotou uma corrida de 6 pontos, explorando novamente as jogadas dentro do garrafão adversário, diminuindo a diferença para uma posse de bola. O destaque do período ficou para a defesa paraibana, que cedeu apenas 5 pontos em 8 minutos. Com a defesa funcionando melhor, o time de Campina Grande teve mais espaço para trabalhar a bola no ataque e o arremesso de 3 pontos apareceu, Vithinho converteu um e Corvalan mais dois, o time também teve uma aproveitamento de 59% nos arremessos de quadra, confirmando a virada dos donos da casa antes do intervalo.

3º Quarto - Unifacisa 23 x 18 Cerrado

O time paraibano abriu o placar na volta do intervalo, com Matias Solanas atacando bem a cesta e anotando mais 2 pontos. A Unifacisa voltou do vestiário determinada a ampliar a vantagem e explorou todo o repertório no ataque, hora escolhendo trabalhar mais a bola, noutra usando as jogadas em transição para pontuar com velocidade. A equipe também teve o seu melhor aproveitamento nos arremessos de quadra da partida, convertendo mais de 50% dos chutes, incluindo 4 bolas do perímetro, que somado a uma forte defesa, garantiram à Unifacisa uma vantagem mais confortável indo para o período final. Os destaques do período ficaram por conta de Rachel com 8 pontos e 5 rebotes, Matias Solanas com um aproveitamento perfeito para 7 pontos e Corvalan com 5 pontos, 1 rebote e 1 assistência.

4º Quarto - Unifacisa 28 x 24 Cerrado

Com a liderança no placar, a Unifacisa a atacar de forma mais cadenciada, procurando gastar o relógio e controlar o jogo. As ações ofensivas giraram dentro da área pintada, com Matias Solanas e André Góes chamando a responsabilidade, atacando com infiltrações e jogadas de costas para a cesta. Mesmo perdendo algumas bolas no ataque a Unifacisa não se abalou e manteve o seu plano de jogo, construindo as jogadas em busca dos melhores arremessos, que acabaram encontrando as mãos de André Góes, o capitão do time paraibano anotou 11 pontos no período, convertendo 3 bolas do perímetro, confirmando a vitória e a classificação da Unifacisa.

“Estou muito satisfeito com o que conseguimos construir em 2023, tivemos duas baixas importantes no início da temporada, mas juntos conseguimos superar as adversidades, nos reinventar e apresentar um bom basquete. O jogo de hoje acredito que reflete um pouco disso, começamos atrás, tivemos que fazer os ajustes necessários e conseguimos buscar o resultado para sair com a vitória. Uma vitória importante, que confirma nossa classificação para a Copa Super 8 e nos coloca entre os 6 melhores do Brasil no primeiro turno”, comentou o técnico do basquete Unifacisa, César Guidetti.