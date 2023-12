Minas encara BRB/Brasília em busca da classificação para a Copa Super 8

Após grande vitória fora de casa, o Minas quer embalar novamente no Novo Basquete Brasil - NBB CAIXA. Para isso, recebe o BRB/Brasília nesta quarta-feira (20/12), às 19h, na Arena UniBH. Os torcedores podem acompanhar o lance a lance pelo Tempo Real do NBB.

Os ingressos estão disponíveis no Eventim e os torcedores que adquiriram o Passe Minas Storm desta temporada têm entrada garantida – ele pode ser obtido por meio deste link. A Camisa da Torcida garante entrada em todos os jogos do Basquete do Minas na Arena UniBH na temporada 2023/24. O Passe das últimas temporadas não valerá como ingresso.

Em caso de vitória, a equipe minastenista se garante na Copa Super 8, competição que reúne as oito melhores equipes do primeiro turno do NBB. A Tempestade ocupa a segunda posição na tabela de classificação, com campanha de 11 vitórias e três derrotas. O time brasiliense, por outro lado, é o vice-lanterna, com histórico inverso ao do Minas - três vitórias e 11 derrotas.

"Nos recuperamos bem das duras derrotas que tivemos diante de Cerrado e Corinthians. Acho que a postura da equipe por 40 minutos foi muito consistente no último jogo, dos dois lados da quadra. Tivemos uma ótima vitória com o Pinheiros e precisamos manter essa mesma intensidade para conseguirmos mais um bom resultado contra o Brasília", avaliou o técnico Léo Costa.

Para fechar o primeiro turno, a equipe minastenista ainda terá três jogos na Arena UniBH. Na sexta-feira (22/12), recebe o Pato Basquete e, após o Natal, enfrenta Caxias do Sul (27/12) e União Corinthians (29/12). Todos os confrontos estão marcados para 19h.

NBB - Primeiro Turno

13/10 | Flamengo 70 x 87 Minas | Maracanãzinho

21/10 | Botafogo 76 x 96 Minas | Tijuca Tênis Clube

23/10 | Vasco 60 x 72 Minas | Gin. de São Januário

8/11 | São José 67 x 77 Minas | Gin. Linneu de Moura

10/11 | Mogi 70 x 79 Minas | Gin. Prof. Hugo Ramos

16/11 | Minas 99 x 80 Bauru | Arena UniBH

18/11 | Minas 71 x 81 Sesi Franca | Arena UniBH

23/11 | São Paulo 75 x 83 Minas | Gin. Dr. Antônio Leme N. Galvão

25/11 | Paulistano 71 x 86 Minas | Gin. Antônio Prado Jr

29/11 | Minas 85 x 82 Unifacisa | Arena UniBH

1º/12 | Minas 93 x 88 Fortaleza B.C. | Arena UniBH

6/12 | Minas 67 x 68 Cerrado | Arena UniBH

14/12 | Corinthians 105 x 96 Minas | Gin. Wlamir Marques

16/12 | Pinheiros 61 x 91 Minas | Gin. Pol. Henrique Villaboim

20/12 - 19h | Minas x BRB/Brasília | Arena UniBH | Tempo Real NBB

22/12 - 19h | Minas x Pato Basquete | Arena UniBH

27/12 - 19h | Minas x Caxias | Arena UniBH.

29/12 - 19h | Minas x União Corinthians | Arena UniBH