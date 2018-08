League of Legends leva time universitário brasileiro a campeonato internacional na China

A Riot Games, empresa desenvolvedora do jogo League of Legends (LoL), vai levar a equipe UFABC Storm, vencedora do torneio universitário Desafio UNILoL 2017, para uma disputa mundial entre times universitários. Esta será a primeira vez que brasileiros participam da Copa Universitária Internacional de LoL, que será realizada entre 16 e 19 de agosto no estádio da Universidade de Xidian, em Xi’na, na China.

Competição colocará equipes de 13 universidades frente a frente em uma disputa por US$ 14 mil, sendo dividido em US$ 7 mil para o vencedor e US$ 4 mil para o segundo lugar. As equipes são divididas entre as seguintes regiões: Brasil, Japão, Coréia do Sul, América do Norte, Oceania, Rússia e Taiwan/Hong Kong/Macau, cada qual sendo representada por uma equipe; e China, Europa (Portugal e Turquia) e Sudeste Asiático (Cingapura e Vietnã) sendo representados por duas equipes cada.

Representando o Brasil teremos a UFABC Storm, que é composta por Leonardo "Sidera" Biazzuto (Topo), Pedro "Closer" Henrique (Caçador), Gabriel "Raposa" Ribeiro (Meio), Matheus "Matzera" Chagas (Atirador), Vinícius "Lwz" Bueno (Suporte) e Eduardo "NotEnoughMana" Ueno (Técnico).

“Estamos muito satisfeitos em levar uma equipe brasileira para a edição deste ano da Copa Universitária Internacional de LoL”, afirma Leandro Faria, diretor de Produto e Publishing da Riot Games no Brasil. “O UNILoL nos ajudou a encontrar times incríveis e a mostrar para a comunidade a força dos clubes universitários”, ressalta Faria.

Os times serão divididos em dois grupos e as equipes de cada chave vão jogar entre si em partidas Melhor de 1 (Md1). Os três melhores de cada grupo se classificam para a próxima etapa em Md2. Apenas a grande final será disputada no formato Md3 e será a batalha entre os vencedores de cada chave no dia 19 de agosto.