Conheça a Russian Premier League

A Russian Premier League, também conhecida como Campeonato Russo - Russão, para os íntimos - nunca foi tão imprevisível quanto nesta temporada 2013/2014. Isso porque vários fatores na temporada atual são diferentes em relação as anteriores. O calendário está diferente e vários times irão sofrer mudanças na janela de transferências atual, durante o campeonato, e na próxima janela, em janeiro.

Confira, neste Guia Especial do Campeonato Russo, tudo o que você precisa saber sobre esta edição do torneio que promete, e bastante.

Mudança no calendário

Diferente do que sempre foi, o Campeonato Russo terá um calendário semelhante ao das grandes ligas europeias, começando em um ano e terminando no outro. Anteriormente, a liga começava em um ano e terminava no mesmo, como o Campeonato Brasileiro. O fato se devia ao rigoroso inverno russo, que começa já em novembro e perdura até março. No entanto, esse calendário diferente prejudicou muitos os times russos nas janelas de transferências e, principalmente, na Uefa Champions League, já que os times do país, sem jogar desde novembro, enfrentavam, nas oitavas de final, em fevereiro, adversários em pleno ritmo de jogo.

- O pesadelo de Hulk em solo russo

Regulamento

O sistema de disputa continua o mesmo: pontos corridos. O campeão garante vaga na fase de grupos da Champions League, enquanto o segundo colocado ganha vaga na fase de playoffs da maior competição interclubes do mundo. O terceiro, quarto e quinto colocados conquistam vaga na Europa League, enquanto os últimos dois colocados são rebaixados e 13º e 14º lugares disputam os playoffs contra o descenso.

Favoritos

Como na última temporada, Zenit, CSKA Moscou e Anzhi são os favoritos, no entanto, os três times podem sofrer mudanças.

Zenit

Com muitos jogadores da seleção russa no elenco, o Zenit é o melhor time e conta com estrelas como Hulk, Witsel, Danny e Arshavin, que é bom meio-campista, mas não joga um grande futebol desde a Eurocopa de 2008, quando brilhou com a Rússia. Depois, o meia teve passagem decepcionante no Arsenal, no entanto, costuma sempre jogar bem com a camisa do Zenit. O zagueiro belga Lombaerts e seu companheiro Hubocan e os laterais Anyukov e Criscito formam uma boa defesa. Os meias Bystrov, Danny, Faizulin, Shirokov, Zyryanov e Witsel, fazem o time não sentir falta de Denisov, jogador importante, capitão do time e da seleção russa, ex-desafeto de Hulk, que deixou o time rumo ao Anzhi. No ataque, o time conta com o próprio brasileiro, além de Bukharov e Kerzhakov.

Com as chegadas de Arshavin e Tymoshchuk, o Zenit fica ainda mais forte, no entanto, algumas coisas podem mudar. Danny é alvo de muitos clubes, assim como Lombaerts, e, visando garantir vaga em suas seleções para disputar a Copa do Mundo de 2014, ambos podem deixar o Zenit. Lombaerts é titular na defesa belga, mas quer uma liga mais forte, enquanto Danny não tem sido lembrado na seleção portuguesa.

Outros destaques do time, Witsel e Hulk, alvos de racismo, não jogaram tudo o que podem no começo de caminhada no clube, mas fizeram boas partidas, Hulk, inclusive, foi eleito o jogador do time na última temporada, entretanto, ambos podem sair, já que não estão totalmente satisfeitos e são alvos de muitos - muitos mesmo - clubes das grandes ligas europeias.

- Saiba quem são os brasileiros que entrarão em campo no Campeonato Russo

CSKA

Outro favorito, o tradicional clube russo faturou o double na última temporada, levando a liga e a copa nacional, no entanto, a tarefa não será fácil na temporada atual. A boa defesa e o arqueiro Akinfeev devem permanecer, no entanto, o time deve sofrer baixas no meio-campo e ataque durante a temporada.

Uma das estrelas do time, o excelente meia japonês Keisuke Honda, vai deixar o CSKA em janeiro - de graça - rumo ao Milan. Outro destaque do meio-campo, Dzagoev está na mira de muitos times das grandes ligas, e deseja sair. No ataque, a permanência de Doumbia e Musa não são garantidas, e o brasileiro Vágner Love, outro destaque do time, pode ficar sozinho na linha de frente da equipe. O time é favorito, mas se perder seus principais jogadores, não fará frente ao Zenit e ao Anzhi.

Anzhi

Mordido e querendo títulos após passar em branco na última temporada, o Anzhi promete. O lendário Guus Hiddink continua no comando técnico da equipe, após ameaçar se aposentar, e o time contratou o excelente volante Denisov. Outros reforços devem chegar, e Zhirkov, Eto'o, Lacina Traoré e companhia continuam no clube querendo títulos para esta temporada. A briga será muito boa.

Briga por vaga em competições europeias

Os rivais de Moscou: Dynamo, Lokomotiv e Spartak, e o Rubin Kazan, são os favoritos para brigar, no entanto, a zebra da última temporada: Kuban Krasnodar, pode pintar nessa disputa.

Rebaixamento

Times mais fracos do campeonato, Volga, Ural e Tom Tomsk, devem brigar contra o descenso.