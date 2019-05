Steaua Bucareste empata com Legia e volta à fase de grupos da Liga dos Campeões

O Steaua Bucareste (ROM) foi até a Polônia para enfrentar, nesta terça-feira (27), o Legia Varsóvia (POL), pelos playoffs da Uefa Champions League 2013/2014, e conseguiu o resultado que esperava. No jogo de ida, na Romênia, as duas equipes haviam empatado em 1 a 1, e quem vencesse este jogo levaria a vaga. Empate com dois gols para cada lado ou mais, a vaga era do Steaua, e foi isso que aconteceu. Com gols de Nicolae Stanciu e Federico Piovaccari logo nos primeiros minutos de partida, o campeão da Romênia volta a fase de grupos da Liga pela primeira vez desde 2008/2009, quando ficou em último lugar em uma chave que teve como adversários Bayern de Munique, Lyon e Fiorentina.

Logo aos dez primeiros minutos de jogo, a partida - que foi realizada no estádio Wojska Polskiego, já estava 2 a 0 para os romenos. Stanciu marcou aos sete, após receber ótimo passe de Tanase, e Piovaccari aos nove minutos, após fintar Dossa Júnior e bater fraco, matando o goleiro Kuciak. Com estes gols sofridos no começo, a equipe do Legia precisava de três tentos para avançar de fase, e foi para cima dos romenos.

Os poloneses, obrigados a reagir, quase conseguiram diminuir o marcador com Rzezniczak, que cabeceou forte, mas por cima da meta defendida por Tatarusanu. O goleiro romeno chegou a defender um chute forte de Kosecki, minutos depois da finalização de Rzezniczak. Mas, aos 27 minutos, Radovic recebeu cruzamento de Wawrzyniak e concluiu com perfeição, conseguindo diminuir o prejuízo para 2 a 1.

No segundo tempo, Tanase perdeu duas grandes chances de aumentar o placar para o time do Steaua e praticamente garantir a classificação, mas perdeu ambas. Uma defendida por Kuciak e outra chutando para fora. A partir destes lances, só deu Legia. Os poloneses conseguiram trabalhar mais a bola, mas não chegavam na área romena, parando na bem postada defesa do Steaua. Só nos minutos finais que Rzezniczak conseguiu empatar o jogo, mas já era tarde: 2 a 2, placar final e festa dos romenos.

Agora, a equipe do Steaua aguardará o sorteio que definirá os grupos da maior competição entre clubes do mundo, que será realizado nesta quinta-feira (29) em Mônaco. O time romeno estará presente no Pote 4, por ter 35.604 pontos nos coeficientes da Uefa.