Boateng deixa o Milan e acerta com o Schalke 04

Enfim o Milan começou a se movimentar dentro do mercado de transferência. Na manhã desta sexta-feira (tarde na Europa), o clube anunciou a venda do meio-campo Kevin-Prince Boateng ao Schalke 04 da Alemanha. Com isso, abre-se um espaço no elenco e Kakà e Keisuke Honda são os preferidos para assumir o espaço deixado pelo camisa 10.



A transferência do ganês de 26 anos pegou a todos de surpresa, mesmo que desde o ano passado já era especulada a sua saída. Conforme informa o site Milan News, os contatos entre Milan e Schalke começaram quando o rossonero foi até a Alemanha disputar a Audi Cup. Na última quarta-feira (28) - justamente quando Prince realizou a sua última partida com a maglia rossonera e marcou dois gols - os clubes fizeram um novo contato e ali foi batido o martelo.



Boateng já realizou as tradicionais visitas médicas e assinou contrato de três anos, com a opção de mais um. O Milan embolsará 11 milhões de euros com a negociação. O presidente do Schalke, Clemens Tonnis, comentou sobre a transferência. "Está tudo certo, tudo claro por Boateng. Estamos felizes que a sua transferência tenha sido concluída", disse. "É um reforço que nós queríamos e que precisávamos", concluiu.



Agora o Milan deve optar entre Honda e Kakà. O japonês, que pertence ao CSKA Moscou, é o sonho de consumo do mercado de transferência, mas os russos não estão dispostos mais a negociar com o rossonero. O caso de Kakà é diferente. O brasileiro, como noticiado ontem, pediu para sair do Real Madrid. Adriano Galliani, claro, deixou as portas abertas para o meia de 31 anos, mas os espanhóis não devem cedê-lo de graça. Especula-se que Florentino Perez pedirá algo entre 10-15 milhões. No entanto, durante a apresentação de Alessandro Matri, Galliani falou da sua preferência. "Kakà é muito difícil. Neste momento estamos mais perto do Honda do que do Kakà. Um exclui o outro", disse.



Outros devem estar deixando o Milan. Mauro Suma, diretor do Milan Channel, disse que "Antonio Nocerino e Luca Antonini estão prontos para deixar o Milan".