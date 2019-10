Real Madrid CF

Técnico francês pontuou a falta de intensidade como principal erro do time merengue...

Minuto a minuto do jogo Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo pelo Campeonato Espanhol. Horário do jogo: 16h. Acompanhe todos os lances no tempo real da VAVEL Brasil!...

Acompanhar minuto a minuto do jogo Real Madrid x Club Brugge ao vivo pela Uefa Champions League. Horário do jogo: 13h55. Acompanhe todos os lance...

Equipe belga saiu com boa vantagem para o intervalo, mas com 10 jogadores o Madrid conseguiu o empate na reta final...

Com o resultado, os franceses continuam na liderança do grupo, enquanto os turcos ocupam a terceira posição...

Gols melhores momentos Atlético de Madrid 2x2 Juventus pela Champions League 2019-20 Leonardo José Acompanhe o tempo real de Atlético de Madrid x Juventus ao vivo pela Liga dos Campeões 2019-20. Horário do jogo: 16h. Venha assistir ao minuto a minuto e não perca nada com ...

Gols e Melhores Momentos de PSG x Real Madrid AO VIVO pela Champions League (3-0) Gabriel Andrea Minuto-a-minuto do jogo Paris Saint-Germain x Real Madrid ao vivo pela Champions League. Horário do jogo: 16h. Acompanhe todos os lances no tempo real da VAVEL Brasil...

Em boa atuação de Benzema, Real Madrid derrota Levante Izabelle França Casemiro fechou o placar com assistência de Vinicius Junior, mas os Gratones quase chegaram ao empate na etapa final...

Gols e melhores momentos Real Madrid 3x2 Levante pelo Campeonato Espanhol Paulo Alfaro Minuto a minuto do jogo Real Madrid x Levante ao vivo pelo Campeonato Espanhol. Horário do jogo: 8h. Acompanhe todos os lances no tempo real da VAVEL Brasil!...

#VoltaLucasSilva: volante rescinde contrato com Real Madrid e cruzeirenses pedem seu retorno Paulo Alfaro Segundo o jornal ‘AS’, o contrato que iria até 2020 chegou ao fim depois de um acordo do atleta com a equipe; Lucas não participava dos treinamentos do time espanhol, por de...

Gols e melhores momentos Villarreal 2x2 Real Madrid pelo Campeonato Espanhol Izabelle França Minuto a minuto do jogo Villarreal x Real Madrid ao vivo pelo Campeonato Espanhol. Horário do jogo: 16h. Acompanhe todos os lances no tempo real da VAVEL Brasil...

Real Madrid cede empate ao Valladolid nos minutos finais pela La Liga Izabelle França Blancos tiveram mais poder de ataque e só conseguiram estufar as redes na reta final da segunda etapa, porém o time roxo acabou com a alegria minutos depois...

Gols e melhores momentos Celta 1x3 Real Madrid pelo Campeonato Espanhol Paulo Alfaro Minuto a minuto do jogo Celta de Vigo x Real Madrid ao vivo pelo Campeonato Espanhol. Horário do jogo: 12h. Acompanhe todos os lances no tempo re...

Guia VAVEL La Liga 2019-20: Real Madrid Marina Leite Saiba como o Real Madrid chega para a temporada da Liga Espanhola nesta temporada...

Gols e melhores momentos Salzburg 0x1 Real Madrid Paulo Alfaro Minuto a minuto do jogo Salzburg x Real Madrid ao vivo pelo amistoso. Horário do jogo: 14h. Acompanhe todos os lances no tempo real da VAVEL Bras...

Brasil Futebol Expo: evento capacita universitários e profissionais do esporte Beatriz Freitas Vera Cruz Iniciativa da CBF promove cursos e palestras em diferentes áreas e contará com grandes nomes do esporte nacional e internacional ...

Real Madrid anuncia contratação da brasileira Thaísa, ex-Milan Izabelle França Jogadora chega para formar a base da primeira equipe merengue do futebol feminino...

Gols e melhores momentos Real Madrid 3x7 Atlético de Madrid pela Champions Cup 2019 Leonardo José Acompanhe todas as emoções de Real Madrid x Atlético de Madrid pela International Champions Cup 2019. Horário do jogo: 20h. Fique por de minuto a minuto no temp...