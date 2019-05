Celeiro de Craques: Argentina revela mais uma geração para o futebol mundial

A Argentina é um país que sempre rivalizou com os brasileiros e uruguaios na América do Sul por revelações de bons jogadores para o futebol. A fonte da bacia da Prata parece não ter fim, após despontar para o mundo nomes como os de Di Stéfano, Kempes, Maradona, Batistuta, Ortega, Riquelme, Verón, Agüero, Messi, surge mais uma nova geração de promessas argentinas.

Após Javier Pastore realizar excelente temporada no Calcio em 2011 com a camisa do Palermo (ITA), além de Erik Lamela, jogador de 21 anos que encantou pela Roma e atualmente está no Tottenham (ING), agora é a vez de outro argentino atrair os olhares dos grandes clubes da Europa. Mauro Icardi, nasceu em 19 de Fevereiro de 1993, na cidade de Rosário, Argentina. Com apenas seis anos de idade, Icardi imigrou-se com a família para a Espanha. Iniciou a carreira em um clube da terceira divisão espanhola, no qual marcou mais de 500 gols pelas categorias de base e logo foi transferido para o Barcelona.

No ano de 2011, Mauro Icardi chegou à Sampdoria por empréstimo junto ao Barcelona. Ao final da temporada no mesmo ano, o clube italiano adquiriu os direitos federativos do atacante por cerca de 400 mil euros, reservando uma quantia de 15% aos catalãs em uma transferência futura. Na Sampdoria, Icardi demonstrou ser mais uma joia rara de nacionalidade Argentina. No Calcio da temporada passada, o atacante argentino marcou 11 gols com a camiseta do clube italiano. No início deste ano, outro clube italiano se interessou pela jovem promessa argentina e acertou contrato com o atleta. A Internazionale de Milão adquiriu os direitos federativos de Icardi após pagar cerca de 13 milhões de euros à Sampdoria.

Prandelli queria Icardi na Italia, porém o jogador demonstrou amor pelo seu país

O técnico italiano Cesare Prandelli demonstrou o interesse em Mauro Icardi naturalizar-se italiano para que pudesse atuar com a camisa da Azurra, porém, o jogador decidiu por aguardar uma chance na seleção principal da Argentina.

"Não foi difícil decidir entre o meu país e a Itália, porque eu sou argentino e sei muito bem onde quero jogar. Atuar pela Argentina é um sonho meu desde pequeno", declarou Icardi.

Além disto, Icardi demonstrou o seu desejo por estreia na Seleção Argentina e comentou sobre seus novos campanheiros argentinos que terá na Inter.

"Sempre sonhei em estrear pela Seleção Argentina, estou trabalhando para para isto. Quanto aos meus novos companheiros de clube, são bons jogadores. Conversei com o capitão Zanetti e com o Cambiasso antes da pré-temporada, espero demonstrar o meu melhor futebol ao lado deles", concluiu.