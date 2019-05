Argentina disputará torneio amistoso na América do Norte

A primeira edição do Torneio Gillette Internacional reunirá seleções da Europa e América Latina para uma série de amistosos. Argentina, Brasil, Chile, Honduras, Equador e Bósnia-Herzegóvina foram as seleções convidadas a participarem da competição. As partidas acontecerão em Nova Jersey, Toronto, Miami e St. Louis, nos Estados Unidos da América.

A competição será formada por dois grupos com três seleções cada. Em um grupo estarão Argentina, Equador e Bósnia-Herzegovina. No outro, Brasil, Chile e Honduras. No dia 15 de novembro, a Argentina abre a competição em um duelo diante do Equador. Um dia depois, será a vez do Brasil enfrentar Honduras. No dia 18, a Argentina se encontra com a Bósnia-Herzegóvina, e no dia seguinte a Seleção Canarinho enfrenta o Chile.

Uma desvantagem deste torneio é a ausência de uma final entre os vencedores de cada grupo. Assim, não poderemos ter o prazer de assistir um confronto entre Argentina e Brasil.

O técnico da Seleção Argentina, Alejandro Sabella, deixou indícios de que utilizará este torneio preparatório para analisar alguns jogadores que não estão nas convocatórias com tanta freqüência. O comandante já disse ter cerca de 80% da lista para o mundial concluída, porém, ainda resta algumas dúvidas para algumas posições. A defesa é o setor em que Sabella tem mais dúvidas para o elenco.

Este torneio poderá marcar a convocação de alguns atletas como Roncaglia (Lateral-direito da Fiorentina), Otamendi (Zagueiro do Porto), Gonzalo Rodríguez (Zagueiro da Fiorentina), Lucas Orbán (Lateral-esquerdo do Bordeaux), Willy Caballero (Goleiro do Málaga) e o retorno de Gino Peruzzi (Lateral-direito do Catania). Além destes, jogadores que não atuam com freqüência entre os titulares, deverão ter mais oportunidades entre os 11 principais. Este é o caso de Coloccini, Augusto Fernández, Ricky Álvarez, Lamela, Maxi Rodríguez e Mauro Icardi.

Outras figuras carimbadas também deverão estar entre os convocados para o torneio na América do Norte. Mascherano, Gago, Messi, Di Maria, Agüero e Higuaín são peças fundamentais no elenco de Alejandro Sabella, porém, estes não devem atuar durante todas as partidas da competição amistosa.

Todas as seleções convidadas já estão garantidas na Copa do Mundo de 2014. O Brasil por ser o país sede, a Argentina venceu as Eliminatórias Sul-Americanas, seguida por Equador e Chile. Honduras garantiu a sua vaga através das Eliminatórias da América do Norte e a Bósnia fará a sua estreia na competição internacional.