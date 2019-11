Quando o futebol é mais que um esporte

No último domingo (30), dois episódios chamaram a atenção no futebol europeu. Um ocorreu na Ucrânia; o outro, em Portugal. Vidas que estiveram em risco foram salvas durante os 90 minutos de partida.

No futebol ucraniano, um lance casual quase provocou complicações inesperadas

Na Ucrânia, em partida válida pela 20ª rodada da Premier League, Dnipro eDynamo Kiev se enfrentavam na Dnipro-Arena, na cidade de Dnipropetrovsk. Quando o relógio marcava 20 minutos do primeiro tempo, o meio-campista do Dynamo, Oleg Gusev, se chocou com Denys Boyko, goleiro do Dnipro, após o arqueiro saltar para agarrar a bola. O meia caiu desacordado no gramado e o atendimento médico foi rapidamente convocado.

Jaba Kankava, meia do Dnipro, aproveitou a situação para tentar ajudar o adversário. Segundo relatos dos jogadores, Gusev estava se sufocando com a própria língua e Kankava a desenrolou para evitar que o pior acontecesse. Enquanto isso, os outros atletas que estavam ao redor colocaram o jogador inanimado deitado de lado, esticaram seu braço e flexionaram seu joelho.

Para o médico Eric Golosov Cure, foi o segundo procedimento que salvou a vida de Gusev. "O jogador teve um trauma na cabeça e perdeu o nível de consciência. O correto a fazer nessa hora é colocar a pessoa deitada de lado, esticar o braço que estiver para cima, flexionar o joelho e chamar o atendimento médico. Essa história de que a pessoa vai dobrar a língua e não vai respirar é lenda, há uma reprodução equivocada disso. Ele estava desacordado, não estava respirando", disse em entrevista ao portal globoesporte.com.

Momento da joelhada não intencional do goleiro Boyko, do Dnipro Dnipropetrovsk, no meia Gusev, do Dynamo Kiev (Foto: Divulgação / Dynamo Kiev)

Oleg Gusev foi internado no Hospital Boris, na capital ucraniana, e já recebeu alta nesta segunda-feira (31). Temia-se que o meia tivesse sofrido uma concussão e um problema craniocerebral, mas esses incidentes foram desmentidos nos exames do atleta. Houve lesões na mandíbula, perda de três dentes e um corte nos lábios. Dos males, o menor.

"Eu levei Gusev para o CT [do clube, no bairro de Koncha Zaspa, em Kiev], onde fizemos todos os procedimentos de reabilitação. Ele ficará sob nossa constante supervisão. Não posso estimar sua melhora, mas acredito que uma semana será suficiente para a recuperação dele", afirmou Leonid Myronov, médico do Dynamo Kiev.

Apesar de não ter utilizado o procedimento necessariamente correto, Kankava chamou a atenção pela preocupação com o rival e pode ser considerado um herói (Foto: Divulgação / Dynamo Kiev)

Dentro das quatro linhas, o Dnipro Dnipropetrovsk venceu por 2 a 0, com dois gols do atacante Matheus Nascimento, e ultrapassou o Kiev na classificação do campeonato nacional. Foi a 41 pontos - o Dynamo estacionou nos 39 - e agora é o vice-líder do certame, com três pontos a menos - e, também, com um jogo a menos - que o líder Shakhtar Donetsk.

Na segunda divisão portuguesa, torcedor do Penafiel é salvo por médicos do Moreirense

No mesmo dia do acidente com Gusev, outro episódio que quase terminou com um final não muito feliz ocorreu em Portugal. O Penafiel ficou no empate em 1 a 1 - Melo colocou os visitantes em vantagem e Guedes instituiu a igualdade - com o Moreirense num "jogo de seis pontos" na luta pelo acesso à Liga Zon Sagres. No entanto, o placar foi o que menos chamou a atenção no duelo.

Durante a partida, válida pela 36ª rodada da Segunda Liga, um torcedor da equipe da casa passou mal e necessitava de atendimento médico. Antônio Cunha (foto) e Tiago Frada, médicos do Moreirense, fizeram o papel de ajudar o adepto, juntamente com o Corpo de Bombeiros da cidade de Penafiel. "Um dos golos mais importantes da época", segundo relatou o clube visitante.

Foto: Divulgação / Moreirense FC

Em nota oficial, o Moreirense explicou - e enalteceu - o caso.

"Hoje podemos não ter conseguido os três pontos em Penafiel... que nos colocariam numa posição invejável entre os candidatos. Mas o Moreirense FC marcou um dos golos mais importantes da época ao, muito provavelmente, salvar a vida de um adepto do FC Penafiel graças à intervenção dos dois médicos do nosso clube. - dr. António Cunha (estava no banco) e dr. Tiago Frada (assistia ao jogo na bancada), juntamente com o corpo de bombeiros de Penafiel. O MFC tem a preocupação e orgulha-se de investir em todas as áreas importantes de uma equipa profissional, garantindo a segurança de jogadores e de todas as restantes pessoas. Só assim é que o futebol faz sentido", comunicou.

"O adepto do Penafiel encontra-se no Hospital de S. João, em observações. Desejamos as melhoras rápidas", finalizou.

No segundo escalão do futebol português, o Moreirense é o vice-líder com 66 pontos, enquanto o Penafiel é o quarto colocado com 62. Se o campeonato terminasse hoje, as duas equipes subiriam para a primeira divisão, tendo em vista que o líder é o FC Porto B e o terceiro posto pertence ao Benfica B. Quem iria ao playoff de rebaixamento contra o 14º colocado da Zon Sagres, que hoje é o Paços de Ferreira, seria o Portimonense (59).

Situações como as que foram relatadas demonstram por que o futebol tem tantos seguidores.