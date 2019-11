Estaria a seca de Arsène Wenger chegando ao fim?

Longos nove anos já se passaram desde que Arsène Wenger e o Arsenal levantaram sua última taça, quase uma eternidade para uma torcida que sempre vê seu time jogar bonito, vencer grandes adversários, mas, no final, desandar. Virou rotina: os Gunners destruiam no ínicio mas no fim todo mundo sabia que eles acabariam apenas com a tradicional vaga na Uefa Champions League. Esse ano na Premier as coisas não foram muito diferentes, as muitas rodadas na liderança e o ótimo primeiro turno foram despencando ponto a ponto ao decorrer da competição e a equipe londrina terminou a competição na quarta colocação.

Agora na FA Cup (curiosamente, o mesmo título de 2005, ano da última conquista), Wenger ve a oportunidade de se firmar novamente no comando dos londrinos, mesmo sofrendo com tantas críticas por parte dos torcedores, ora por sua falta de ousadia nas contratações (ou seria falta de fundos mesmo?), ora pela "amarelada" de seus jogadores em momentos decisivos.

"Especialista em fracassos", foi assim que o enigmático treinador José Mourinho descreveu seu colega de profissão, mas será que Mou está certo? Neste sábado (17), Arsène e seus comandados enfrentam o Hull City, em Wembley, lutando pelo título da FA Cup.

Antes da tempestade, a bonança

Quando Bruce Rioch foi demitido em 1996, havia um nome que era o aguardado por todos para assumir a equipe: Johan Cruyff. Ao invés do craque holandês, o escolhido foi outro: Arsène Wenger, o "Arsène Who?" (Arsène Quem?), como trouxe um jornal inglês na época. Pouco conhecido dentro do Reino Unido, o treinador era amigo de David Dein, na epóca ainda na diretoria. A primeira temporada acabou com os londrinos em terceiro e sem nenhuma conquista. A segunda porém ja fez Wenger mostrar para o que veio: as conquistas da Premier League e da FA Cup trouxeram cada vez mais confiança da torcida no francês, que dali a frente se tornaria sinônimo de Arsenal.

Adams, Vieira, Dixon, Overmars, Bergkamp, Anelka, Wright, Petit, Platt e Parlour, o Arsenal do fim dos anos 90 encantava, assim como o do começo de 2000, quando as antigas estrelas foram perdendo espaço (e outras se mantinham) para nomes que surgiam, como Thierry Henry, Robert Pirés e Ljungberg. Em 2001/2002 a equipe voltou a fazer a dobradinha com o título da FA Cup e da Premier League. Em 2002/2003 os londrinos voltaram a conquistar a copa, competição de futebol mais antiga da historia.

A coroação do trabalho veio mesmo na temporada 2003/2004. Com uma verdadeira constelação em seu elenco, o Arsenal repetiu o feito do Preston North End do começo do século XX e venceu o campeonato inglês de maneira invicta e entrou para a história. Nomes como Thierry Henry e Bergkamp foram os protagonistas dos ótimos resultados alcançados pelos Gunners no ínicio do novo milênio.

A coroação que todos esperavam era um título continental e o Arsenal esteve perto de chegar ao topo da UEFA Champions League, não fosse o gol de Belleti no confronto contra o Barcelona, de Ronaldinho Gaúcho, em 2006, único ano em que Wenger chegou a final da competição.

Da FA Cup 04/05 à FA Cup 13/14, o que mudou para Wenger?

No Arsenal, quase tudo mudou. Mudaram os jogadores, mudou o presidente e até o fiel escudeiro Pat Rice se aposentou. Nos últimos nove anos, só uma coisa se manteve: Arsène Wenger. A relação treinador-clube é tão intensa que é difícil imaginar como seguirá o caminho dos dois quando se separarem, se é que isso vai acontecer.

Mas por que o francês não cria times mais como aquele campeão invicto de 03/04? Por que não coloca de novo seu clube na lista de principais potências mundiais? Wenger mudou. Sua filosofia de trabalho que gera dúvidas a muitos fanáticos torcedores foi tomando conta cada vez mais da formação.

Como processo natural, o seu supertime de Bergkamp, Parlour, Campbell e outros craques envelheceu, jogadores se aposentaram, velhos ícones temporada a temporada foram deixando o Emirates Stadium. A solução que AW encontrou pra isso foi teoricamente uma só: jovens jogadores. Contratar jogadores com pouca idade e desenvolve-los a sua maneira sempre foi um dos pontos fortes do trabalho de Wenger, mas a mescla que antes ocorreu não era mais vista. Até Thierry Henry, um dos maiores ídolos da história decidiu deixar o clube para defender o Barcelona.

Henry desencadeou um processo que ainda levaria para fora do clube outros jogadores com forte identificação, como Adebayor, Nasri, Fàbregas, Song e por último o holandês Van Persie. Todos esses deixaram a equipe quase que por um único motivo: sede de títulos. Era o que faltava para Wenger, um manager exepcional, mas que parecia ter perdido a vontade de conquistar troféus.

"Spend, spend, spend" (gaste, gaste, gaste) trazia o torcedor em seu cartaz na temporada 2012/2013, mas será que a falta de contratações de peso era uma opção ou uma necessidade? Um misto das duas coisas, e com uma grande inclinação para o segundo fator. O CEO do Arsenal, Ivan Gazidis, admitiu que todo o peso da falta de títulos devia ser tirado das costas do francês e dividido com os diretores, que bloqueavam a maioria das contratações de grandes nomes para a equipe. Ao passar dos anos e com a venda de jogadores por valores elevados, o balanço começou a dar oportunidades para Wenger.

A chegada de Özil e a perda de Van Persie: agora é a hora?

Não se sabe o que foi mais espantoso para o mundo futebolístico: a saída do "último romântico" gunner, Robin van Persie, para um dos maiores rivais ou a notícia de que Arsene Wenger estaria quebrando o recorde de transferência do Arsenal e trazendo para Londres o meia Mesut Özil, um dos melhores jogadores do mundo. Ver o holandês deixando a equipe depois de uma de suas melhores temporadas foi dificil, mas a chegada do alemão, ex-Real Madrid, retomou a confiança da torcida no trabalho de Wenger.

Ele foi ao mercado, Gazidis tinha dito que ele teria dinheiro para contratar, e finalmente ele teve. O treinador lutou e trouxe Özil pela bagatela de 42 milhões de libras, a transferência mais cara da história do Arsenal era exorbitante para os padrões do clube. O antigo dono do recorde era Arshavin, que tinha custado 15 milhões de libras, seguido de perto por uma das estrelas do atual elenco, Santi Cazorla (14.5M).

Özil era a cereja no bolo, mesmo com Cazorla vindo de uma temporada excelente, o jogador foi deslocado para a esquerda para deixar o meia distribuir o jogo. O começo foi animador, assistências, vitórias, gols foram diminuindo ao longo do tempo, e a inconstância do craque afetava a equipe em campo, que mesmo assim seguiu firme na liderança e brigando pelo título quase que toda a competição, mas o fim foi o mesmo de sempre.

Menos na FA Cup, onde os Gunners eliminaram grandes adversários como Tottenham, Liverpool e Everton e sofreram nos penaltis contra o atual campeão Wigan na semifinal. Mas o Arsenal passou e agora vai enfrentar o Hull City em Wembley. É a tão esperada chance da redenção, o adversário não assusta, a receita do sucesso parece ter voltado as mãos de Wenger, resta o "Fator Arsenal" não entrar em campo neste sábado.