Perfil: Thibaut Courtois

Segurança, precisão e eficiência. Qualidades que não seriam estranhas caso fossem atribuídas a um veterano goleiro que disputa uma final de Champions League. Mas e para um jovem arqueiro de apenas 22 anos, seria um equívoco qualificá-lo dessa forma? Thibaut Courtois, durante toda esta temporada de 2013/2014, provou que não.

A pouca idade deste gigante de 1.99m não o impediu de provar seu valor. O dono da camisa 13 e guardião das metas do Atlético de Madrid realizou, nestes últimos dez meses, verdadeiros milagres. Não apenas na caminhada realizada na Liga das Estrelas, onde se sagrou, no último domingo (18), campeão pela primeira vez, mas também na Champions League, onde foi peça-chave para conseguir surpreender a todos do mundo do futebol e colocar sua equipe na final do certame. E detalhe: de forma invicta.

Dos 12 jogos realizados pela competição milionária, o Atlético de Madrid conquistou nove vitórias e três empates, obtendo assim um aproveitamento de 83.3%. Claro que todo o elenco teve seus méritos nesta caminhada digna de elogios, porém, algumas peças se sobressaíram. Courtois foi uma delas, até com uma certa facilidade.

Vários de seus milagres foram cruciais pelo sucesso do Atlético de Madrid na temporada, especialmente os que foram realizados contra o Barcelona e Chelsea - justamente o clube a qual realmente pertence. Um exemplo dos "milagres" realizados por Courtois na caminhada até Lisboa foi esta defesa da cabeçada de John Terry, em Stamford Bridge. O jovem goleiro belga não se intimidou, mesmo jogando dentro da casa de seu real clube, e mostrou-se um verdadeiro monstro debaixo das traves.

Após a partida contra o Chelsea, vencida pelo Atlético de Madrid por 3 a 1, Courtois falou sobre sua atuação e também sobre a defesaça da cabeçada de Terry. E, por incrível que pareça, o goleiro disse não ter encontrado tantas dificuldades na hora de defender a bola do zagueiro dos Blues. "Eu queria fazer meu jogo e ajudar nas bolas aéreas. A bola de Terry não foi uma defesa tão difícil. A de Hazard não teve tanta importância porque já ganhávamos por 3 a 1", disse.

Com muita modéstia, garra e frieza ao defender as metas do Atleti, Courtois vai se transformando, a cada jogo que passa, em um dos melhores goleiros do mundo na atualidade. Hoje já é o quarto melhor no ranking geral, um excelente feito para um jogador tão jovem. Porém, mesmo sendo um dos grandes nomes do Atlético de Madrid, o belga não é cria da casa Colchonera. O goleiro passou, antes de pisar em Madrid, "teoricamente", por dois clubes.

Começo no Genk

Antes de começar a fazer sucesso pelo Atlético de Madrid, Courtois passou por um longo período jogando pelo Genk, clube onde conseguiu construir uma pequena história e marcar seu nome no hall de seus melhores atletas.

Tendo jogado desde as categorias de base no time do norte belga (dos sete até os 19 anos), conquistou ao todo dois títulos: a Copa da Bélgica e 2008/2009 e o Campeonato Belga de 2010/2011. O ótimo desempenho na temporada de 2010/2011 no campeonato nacional, fechando o gol em diversas ocasiões, chamou a atenção de olheiros do clube que marcaria seu destino nesta atual edição da Champions League: o Chelsea.

Chelsea

No dia 16 de julho de 2011, a diretoria dos Blues anunciou que havia contratado Courtois pelo valor de 11 milhões de Euros. Como a então jovem promessa belga ficaria sem espaço no time então comandado por André Villas-Boas, já que Petr Cech era (e ainda é) o dono inquestionável das metas do clube londrino, os diretores resolveram mandá-lo para um clube que pudesse proporcionar mais cancha para seu novo contratado.

Sem ter jogado uma partida sequer pela sua nova equipe, o presidente dos Blues, que é o bilionário russo Roman Abramovich, tratou de emprestá-lo para o clube que o faria crescer em tão pouco tempo no cenário futebolístico mundial: o Atlético de Madrid.

Sucesso e status no Atlético de Madrid

Foi (e ainda é) no Atlético de Madrid que Courtois começou a ter visibilidade a nível internacional e, consequentemente, passou a conquistar grandes títulos. No Atlético, Courtois foi de promessa a realidade, já em sua primeira temporada pelo clube. Em 2011/2012, após ter sido recepcionado com grande confiança por parte da diretoria e também do técnico Diego Simeone, mesmo jovem, o goleiro belga, então com 20 anos, atingiu sua primeira conquista a nível continental: a Uefa Europa League.

Courtois sofreu, durante toda a competição, dez gols em 15 jogos disputados, pouco menos de um gol por partida - tudo isso contando com a fase de grupos, que o Atlético teve que disputar. David De Gea, goleiro que também conseguiu conquistar a Europa League dois anos de Courtois e que atualmente defendee o Manchester United, havia sofrido nove apenas na fase de mata-mata.

Posteriormente à conquista da Europa League, Courtois e Atlético de Madrid viriam a conquistar outro título continental em um curto espaço de tempo: a Uefa Super Cup. Seu adversário era, nada mais, nada menos, que o Chelsea, campeão da Champions League em cima do Bayern de Munique. Era a primeira vez que Courtois encontraria seu "time oficial", a primeira vez que o enfrentaria. Não sentiu absolutamente nada.

Em noite inspirada de Falcão Garcia, que marcou três gols, o Atleti goleou o clube londrino por 4 a 1 e conquistou sua segunda taça no ano de 2012. Courtois não teve tanto trabalho naquela partida, visto que os Colchoneros mandaram quase todo o tempo.

As conquistas a nível continental apareceram, porém, dentro da Espanha, o Atlético de Madrid não havia conseguido uma conquista com Courtois no time titular. O goleiro tinha em mente conseguir um título espanhol a partir da temporada de 2012/2013, e ele não tardou a aparecer.

Mais uma vez sendo um dos pilares deste consistente time do Atlético, Courtois foi peça-chave na conquista da Copa do Rei da temporada passada, tendo seu time vencido seu arquirrival Real Madrid - que também será seu adversário na maior final da história do jogador e também de seu clube. O jogo terminou 2 a 1 para o Atleti, com o brasileiro Mirando marcando o gol do título dos Colchoneros. Terceiro título de Courtois apenas em sua segunda temporada no clube da capital espanhola.

Com grandes títulos já conquistados em suas duas temporadas como guardião das metas do Atleti, Courtois não poderia esperar que a temporada de 2013/2014 acabasse sendo a melhor da sua carreira. E não é que ela está sendo?

Mostrando muita garra, determinação e união entre elenco e comissão técnica, os comandados de Diego Simeone conseguiram conquistar a taça do Campeonato Espanhol, que não figurava na galeria do Atlético de Madrid desde a temporada de 1995/1996. Courtois, para variar, foi um dos grandes destaques do Atleti no campeonato, tendo inclusive sendo um dos sete jogadores do clube Colchonero a aparecer na seleção do certame.

O título do Campeonato Espanhol já coroou o excelente trabalho do jovem Courtois, de Diego Simeone e de seus comandados, porém, a festa colchonera pode ficar ainda melhor no próximo sábado (24). Estando na final da Uefa Champions League, o jovem e maduro goleiro será um dos grandes responsáveis por segurar os ataques potentes dos jogadores merengues, e já prometeu dar tudo de si para trazer esta taça inédita para seu clube que, segundo ele mesmo, já está para sempre em seu coração.

Seleção Belga

Além do excelente futebol apresentado no Atlético de Madrid, Courtois também é um dos grandes destaques desta tão comentada e aclamada geração belga, que promete surpreender na próxima Copa do Mundo. Dono da camisa 1 de sua seleção, Thibaut tentará figurar como um dos principais nomes da competição mundial e também repetir o sucesso de Michel Preud'homme na Copa do Mundo de 1994, quando marcou presença na seleção da competição, vencida pelo Brasil.

A missão da Bélgica, que é cabeça de chave do Grupo H, começará no dia 17 de junho, quando enfrentará a seleção da Argélia. Coreia do Sul e Rússia também serão adversárias desta jovem seleção, apontada por todos como provável surpresa do maior campeonato de futebol do planeta.

Prêmios individuais

Não só de títulos está marcada a carreira de Thibaut Courtois. O goleiro já levou várias premiações individuais, como a de "Goleiro do Ano Belga" de 2010/2011, "Jogador do ano do Genk" de 2010/2011 e "Troféu Zamora 2012/2013". Courtois também foi eleito o 4º melhor goleiro do mundo da temporada 2013/2014 e o melhor goleiro da edição de 2013/2014 da La Liga.