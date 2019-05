Trio de poupados da Alemanha volta a treinar em Munique, mas dois não encaram a Armênia

Após sofrerem com as lesões e desgaste físico devido ao agitado e cansativo final de temporada no Bayern de Munique, o lateral Phillip Lahm, o goleiro Manuel Neuer e o volante Bastian Schweinsteiger estão separados do grupo principal. No entanto, na manhã desta terça-feira (03), o trio participou de um treino isolado e demonstrou progresso em seus respectivos procedimentos de recuperação, realizados no centro de treinamento do Bayern.

Um dia após o técnico da seleção alemã Joachim Löw divulgar os 23 convocados da Alemanha para a Copa do Mundo e ter garantido a permanência dos três atletas na lista, o trio bávaro foi visto treinando no CT do clube acompanhados pelo preparadores físicos da Mannschaft, Darcy Norman e Shad Forsythe.

Durante as atividades, que tiveram duração de quase duas horas, o jogador que apresentou maior evolução em seu quadro foi Schweinsteiger, já treinando com bola e dando índicios que está pronto para atuar na sexta-feira (06), em um amistoso contra a Armênia.



Enquanto seu companheiro demonstrou total recuperação, Lahm praticou especificamente exercícios que focavam a parte física, embora o tornozelo do lateral ainda sofra com incômodas dores. Neuer, por outro lado, teve atenção especial em sua posição e contou com o auxílio de Andreas Köpke, preparador de goleiros e campeão com a seleção alemã na Copa de 1990 e Eurocopa de 1996 sendo titular no Mundial da França, em 98.

Apesar da incerteza quanto a escalação dos dois jogadores, Löw deverá relacionar Schweinsteiger para o último compromisso da Nationalelf antes do Mundial, contra a Armênia. A estreia do time germânico na Copa do Mundo será diante de Portugal, no dia 16 de junho na Arena Fonte Nova, em Salvador.