Ibrahimovic vira desenho animado no lançamento da nova camisa do Paris Saint Germain

Nesta quarta-feira (4), o Paris Saint Germain, em parceria com a Nike, finalmente apresentou o seu novo uniforme titular para a temporada 2014-15. O destaque da campanha foi o atacante e estrela do time Zlatan Ibrahimovic. O camisa 10 virou desenho animado na campanha de divulgação do novo manto parisiense.

Os atuais campeões da Ligue 1 e da Copa de la Ligue vestirão um uniforme que mantém a tradicional cor azul e a listra frontal, marca registrada e identidade do clube, desta vez em duas cores: metade vermelha e metade branca.

Segundo a divulgação, o novo material integra os valores fundamentais do PSG, que são representadas pelas três cores: o azul da elegância, o vermelho da paixão e o branco do respeito. Na parte interna da gola, há os dizeres “Ici c’est Paris” (Aqui é Paris). Completa o kit calções e meias em azul, no mesmo tom da camisa.

O escudo está mais acima em relação ao da temporada passada, a gola é no formato “v”. Também se nota um azul mais escuro próximo as faixas centrais. Os patrocínios seguem na cor branca. O unifome reserva só será apresentado oficialmente em julho, já a terceira camisa em agosto, porém muitos sites já divulgaram supostos modelos away e third dos parisiens.

A nova camisa já está em pré-venda na França. O modelo torcedor é vendido por € 85.00, a infantil por € 70.00. Já o modelo idêntico ao usado pelos jogadores está um pouco mais salgado como de costume, o Authentic sai à € 120.00.