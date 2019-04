Yaya Touré não está 100% e pode ser desfalque da Costa do Marfim na estreia

O técnico da seleção da Costa do Marfim, Sabri Lamouchi, provavelmente terá um grande problema para escalar sua equipe para o confronto da primeira rodada do grupo C contra o Japão, no sábado (14), às 22h, na Arena Pernambuco, em Recife. O treinador assumiu que o volante Yaya Touré não está com 100% de condições físicas e pode ser ausência na estreia dos africanos na Copa do Mundo.

Yaya Touré disputou a temporada pelo Manchester City e foi peça fundamental no esquema montado pelo Manuel Pellegrini. O marfinense está contudindo desde o fim da Premier League, onde foi campeão jogando pelos Citizens. O jogador não atuou em nenhum dos amistosos disputados que a seleção de Costa do Marfim fez em preparação para o mundial, nos Estados Unidos.

O atleta ficou de fora na derrota contra a Bósnia por 2 a 1 e na vitória sobre El Salvador por 2 a 1. Sabri Lamouchi afirmou que vai esperar pelo volante até o último momento e que, se for necessário, o deixará como opção no banco de reservas:

"Ainda não voltou a participar de um coletivo e vai prosseguir com o programa de recuperação. Faremos de tudo para que ele possa começar como titular ou entrar na partida contra o Japão", disse o treinador.

O técnico não poupou elogios à Yaya Touré e comentou a importância do atleta, que inclusive já foi eleito por três vezes o melhor jogador africano do ano, para o elenco do grupo:

"Todos sabem que ele não está 100%, mas estamos fazendo um trabalho específico para que se recupere logo. Um jogador do nível dele, mesmo que com 50%, é muito importante para a equipe", concluiu.

A seleção de Costa do Marfim está concentrada e treina em Águas de Lindoia, no interior de São Paulo. De lá partirão para Recife, para estreia contra os japoneses na Arena Pernambuco, no sábado. Na segunda rodada, no dia 19, os marfinenses encaram a Colombia no Mané Garrincha, em Brasília. Na última rodada da primeira do grupo C, os africanos jogam contra a Grécia no Castelão, em Fortaleza, no dia 24.