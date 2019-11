De virada, Costa do Marfim vence o Japão pelo Grupo C

Encerrando o dia de jogos da Copa do Mundo, a Costa do Marfim derrotou o Japão pelo placar de 2 a 1, em um jogo marcado por forte equilíbrio na primeira etapa do confronto. O resultado foi construído por meio de destaques individuais das duas equipes: Honda pelo Japão, na primeira etapa; Aurier - autor de duas assistências - e Drogba pelos Elefantes, na segunda etapa. O centroavante não começou a partida entre os titulares, e sua entrada no segundo tempo mudou a postura de sua equipe, que decretou a virada em menos de dois minutos, com gols de Bony e Gervinho.

Apesar de o treinador Sabri Lamouchi ter garantido a presença de Didier Drogba e de Yaya Touré entre os onze titulares, apenas o meio-campista do Manchester City começou jogando a partida. Sem o ídolo, que ainda se recupera de uma pancada na coxa sofrida na última quarta-feira (11), a responsabilidade de comandar o ataque da Costa do Marfim coube ao trio de ataque. Kalou e Gervinho formaram a ponta do tridente ofensivo, municiando o centroavante Wilfried Bony, astro e artilheiro do Swansea City (ING) na temporada passada, com 16 gols marcados em 34 jogos pela Premier League.

Pelo lado azul do confronto, o jogo comprovou que a má fase dos principais jogadores japoneses não se reflete na Seleção japonesa. Keisuke Honda, que veio de uma temporada regular pelo AC Milan (ITA), mostrou-se peça fundamental do esquema tático de Zaccheroni e foi o melhor jogador da sua Seleção, coroando a boa exibição do primeiro tempo com um gol logo aos 16 minutos de jogo. Entretanto, seu companheiro Kagawa teve atuação apagada e foi completamente anulado pela marcação adversária.

O duelo entre as duas equipes representou, também, um duelo entre estilos de jogos opostos: a força física africana contra a aplicação tática japonesa. A Costa do Marfim, desde o início de jogo, deixou clara sua proposta de jogo: aproveitar a superioridade do jogo aéreo - a média de altura da Seleção Japonesa é de apenas 1,78m de altura - e as jogadas de velocidade pelos flancos para surpreender os adversários. O Japão, por sua vez, fechou-se em seu campo de defesa e, com paciência, construiu a vantagem por meio do toque de bola curto de seus homens de meio campo.

Na próxima rodada, a Costa do Marfim encara a Colômbia, no Estádio Nacional de Brasília, às 13h da próxima quinta-feira (19), naquele que promete ser o confronto entre os dois principais postulantes às duas primeiras vagas do grupo. Já o Japão vai até o Estádio das Dunas, em Natal (RN), para enfrentar a Grécia, na mesma data.

Honda desequilibra e Japão vai para o vestiário com vantagem no placar

A Costa do Marfim começou mais incisiva e não demorou a mostrar seu cartão de visitas: a bola alçada na área, para o cabeceio dos homens de frente. Kalou forçou jogadas de velocidade pela direita, e logo aos três minutos de jogo fez bom passe para Bony, que dentro da área finalizou para fora, desperdiçando uma grande oportunidade de abrir o placar. Enquanto assistia ao jogo dos pontas marfinenses, o Japão tinha dificuldades em sair para o jogo, devido a marcação pesada dos adversários no meio de campo, onde se concentrava a principal força japonesa: seus armadores.

Apesar de maior ofensividade africana, as duas equipes não buscavam marcar seus adversários sob pressão, e ambas as equipes tinham liberdade de trabalhar a bola em seus campos de defesa. Méritos para o trabalho de contenção do Japão, que não deu liberdade à Yaya Touré, principal articulador de jogo. Se o principal nome da Costa do Marfim não conseguia se destacar, o mesmo não acontecia do outro lado: Keisuke Honda não demorou a se destacar e a desequilibrar o jogo para o Japão, contando com o apoio dos laterais.

Aos 15 minutos, a Seleção japonesa conseguiu chegar ao ataque pela primeira vez. Após cobrança de escanteio de Nagatomo, Okazaki desviou dentro da pequena área, Kagawa falhou na finalização e Zokora afastou a bola às pressas para a linha lateral. Na sequência do lance, o grande nome do primeiro tempo deixou sua marca: Honda recebeu boa bola na entrada da área e chutou forte com a perna esquerda. Bola no ângulo do goleiro Barry e 1 a 0 para o Japão.

Após o gol, a Seleção japonesa resolveu se lançar ao ataque: aos 20 minutos, Honda acionou Uchida, que realizou bela jogada individual e penetrou a área, finalizando forte para defesa do goleiro marfinense. E a pressão não parou: Honda novamente fez a diferença e cruzou a bola para a área, tentando encobrir o goleiro marfinense, que espalmou a bola e evitou o segundo gol do Japão.

A pressão japonesa durou pouco tempo, e os Elefantes resolveram voltar a tentar usar o fator físico como um diferencial, passando a dominar a posse de bola. Yaya Touré conseguiu deixar seus marcadores para trás e invadir a área japonesa, mas esbarrou em uma zaga bem posicionada, que impediu finalizações de perigo. As principais oportunidades da Costa do Marfim foram os lances de bola parada. A primeira delas aos 22 minutos, quando Yaya Touré cobrou uma falta próxima à área por cima da meta de Kawashima.

No decorrer do jogo, a Seleção japonesa foi se fechando na defesa, deixando a Costa do Marfim trabalhar a bola. Aos 30 minutos, outra falta perto da área, desta vez batida pelo lateral Boka, que levou perigo aos japoneses. Nos lances seguintes, o que se viu foram diversas tentativas frustradas dos marfinenses, que sem sucesso na bola parada, arriscavam chutes sem direção de fora da área, que ou esbarravam na marcação japonesa, ou saíam em tiro de meta para o goleiro japonês.

Costa do Marfim busca forças em Drogba e vira o jogo

Nenhuma das equipes estava satisfeita com o placar e ambos os lados buscaram o gol desde o momento inicial. E assim como no primeiro tempo, a Costa do Marfim ditou o ritmo de jogo, possuindo maior posse de bola durante boa parte do jogo e maior capacidade finalizadora. O Japão, quando conseguia chegar ao ataque, não aproveitava as oportunidades e apenas passava a bola na entrada da área adversária. O jogo permaneceu nesta tônica até os 16 minutos, quando Drogba entrou em campo e mudou o jogo.

Em seu primeiro lance, recebeu a bola dentro da pequena área e tocou de calcanhar para Gervinho, que finalizou forte para boa defesa de Kawashima. Após sua entrada, a Costa do Marfim se lançou ao ataque com ainda mais intensidade, parecendo sentir mais confiança após a entrada do grande ídolo. Minutos depois de sua entrada, veio o primeiro gol: o lateral-direito Aurier cruzou a bola para a área, e finalmente a jogada área surtiu efeito. Bony cabeceou para o fundo das redes, empatando a partida. A virada veio menos de dois minutos depois: Aurier cruzou nova bola pela direita, mas desta vez Gervinho cabeceou, contando com falha do até então seguro Kawashima para ampliar a vantagem.

Com mais qualidade técnica na linha de frente, a equipe marfinense continuou a atacar, ampliando ainda mais o seu domínio no jogo. O Japão não teve forças para buscar o segundo gol, mesmo com as alterações feitas por Zaccheroni, e a festa nas arquibancadas laranjadas continuou. O jogo seguiu sem oportunidades claras, mas ainda assim Drogba assumiu papel de protagonismo: aos 34 minutos, a primeira chance clara de Didier finalizar. Em cobrança de falta perto da área, finalizou com perigo, para boa defesa do arqueiro japonês. Aos 39, teve nova chance, desta vez com a bola rolando, mas finalizou à direita da meta japonesa.

E assim o jogo se arrastou, com a Costa do Marfim buscando o terceiro gol e o Japão tentando reverter o resultado, de forma tímida. Já nos acréscimos, o Japão tentou ampliar a partida por meio de Okubo, que finalizou duas vezes, ambas afastadas de cabeça pela zaga marfinense. Honda, destaque do primeiro tempo, não repetiu a boa atuação na segunda etapa e não conseguiu evitar a terceira vitória da equipe da Costa do Marfim em Copas do Mundo.