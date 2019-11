Buscando a primeira vitória, Uruguai e Inglaterra se enfrentam na Arena Corinthians

Para apagar a má impressão causada na estreia, Uruguai e Inglaterra entram em campo às 16h (no horário de Brasília) diretamente da Arena Corinthians, em São Paulo. Sem direito a cometer erros, ambas seleções precisam da vitória para poderem sonhar com a classificação, já que um empate deixaria os adversários em uma posição de dependência na última rodada.

Para evitar essa situação, o técnico Óscar Tabárez vai contar com o retorno de Luis Suárez, principal jogador uruguaio, que ficou de fora da primeira partida após uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo.

Enquanto os uruguaios apostam em Luisito, o técnico Roy Hodgson espera que a equipe mantenha o bom ritmo da primeira partida, que apesar da derrota, a entrega em campo e a disposição dos jogadores agradaram o comandante. Ainda sem poder contar com Alex Oxlade-Chamberlain, Hodgson deve repetir a escalação do confronto diante da Itália.

A partida será realizada na Arena Corinthians, onde foi local da abertura da Copa do Mundo. Ambas as equipes fizeram na tarde desta quarta-feira (18) o treino de reconhecimento do gramado, atividade obrigatória da Fifa. A previsão é de estádio completamente lotado, com um público beirando os 69 mil espectadores, capacidade máxima da Arena. Ingleses e uruguaios já tomam as ruas e os bares da capital paulista aguardando o confronto.

Após zebra na estreia, Uruguai quer apagar a má impressão

A derrota vexatória por 3 a 1 para a desacreditada seleção da Costa Rica abalou os torcedores celestes, que esperavam uma vitória tranquila de sua seleção. Com um dos times mais badalados dos últimos anos, os uruguaios foram sucumbidos pelo ótimo futebol apresentado por Joel Campbell e companhia.

O badalado ataque não pode contar com Luis Suárez, que agora está de volta e deve "roubar" a vaga de Diego Forlán, craque da última edição do mundial. Apesar do retorno de Suárez, a equipe terá duas baixas importantes. O zagueiro Diego Lugano sofre de dores no joelho esquerdo e está descartado da partida. Além do capitão celeste, Maxi Pereira, que foi expulso e também desfalcará a equipe.

Em coletiva nesta quarta-feira (18), Óscar Tabárez não quis revelar quem serão os escolhidos para entrar em campo na partida, não disse quem vestirá a braçadeira de capitão e nem mesmo confirmou se Suárez realmente começará a partida, mesmo depois das declarações do atacante dizendo estar 100% preparado.

"Será como em qualquer equipe. Tem que ser um jogador vinculado à possibilidade de ser titular. Afinal, tem que jogar para ser capitão e, claro, tem que ter condição de liderar. Tenho vários candidatos para ser capitão nessa partida. Junto com a formação da equipe será dado amanhã", despistou o comandante uruguaio.

Apesar de não revelar a equipe titular, o Uruguai deve seguir escalação muito parecida da primeira partida, com o jovem zagueiro José Maria Giménez, do Atlético de Madrid ganhando a vaga de Lugano na defesa, e o são-paulino Álvaro Pereira na lateral-esquerda, além da entrada de Suárez para formar a dupla de ataque com Edinson Cavani.

Inglaterra busca a vitória para sonhar com classificação

Além da derrota para a Itália por 2 a 1, a Inglaterra teve de enfrentar o clima adverso de Manaus, que incluem o calor e a alta umidade do ar, típicos da região da Floresta Amazônica. Os Three Lions jogaram num clima mais tranquilo, o que deve favorecer os comandados de Roy Hodgson, que precisam dos três pontos para continuar acreditando na classificação.

A esperança inglesa está depositada em Rahem Sterling, o jovem jogador do Liverpool foi o principal nome inglês na última partida. Com apenas 19 anos, o promissor ponta não se intimidou com a pressão de jogar um Mundial e surpreendeu a todos com uma atuação muito constante, cravando sua vaga na equipe. Com Theo Walcott fora da competição e Chamberlain ainda sentindo dores, o meia ganha cada vez mais espaço com Hodgson.

"Foi como um sonho que virou realidade. Fiquei um pouco nervoso, mas tentei não pensar muito nisso. Encarei como uma excelente oportunidade de mostrar ao mundo o que posso fazer. Fiquei triste porque o resultado não foi bom, mas vamos tentar fazer o melhor na quinta-feira para conseguir a vitória", afirmou o jogador, que disse que pode atuar em qualquer função ofensiva.

A distribuição do ataque do English Team é a maior dúvida que paira na cabeça do treinador, que sofreu critícas da imprensa do país. Até mesmo o normalmente incontestável, Wayne Rooney, atuou em uma posição diferente da que faz no Manchester United, jogando aberto pela esquerda.

Apesar do mau resultado, Hodgson gostou do que viu e não deve promover grandes alterações na equipe, podendo ver a entrada de Adam Lallana no lugar de Danny Welbeck, mas nenhuma mudança foi confirmada pelo treinador.