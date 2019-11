Alemanha x Gana

18:00 Muito obrigado a você, caro amigo leitor da VAVEL Brasil, por acompanhar mais esse jogaço da Copa do Mundo 2014 conosco! Em instantes, a crônica de Alemanha 2-2 Gana estará disponível em nosso site. Não se esqueça de nos acompanhar no Twitter e no Facebook também! Boa noite e até a próxima!

CRÔNICA: Klose marca após sair do banco e garante empate da Alemanha contra Gana

17:58 Fechando a segunda rodada do Grupo G, Estados Unidos e Portugal se enfrentam neste domingo (22), às 19h, na Arena Amazônia.

17:57 Gana consegue seu primeiro ponto no Mundial, segue em terceiro, mas pode ir parar na lanterna em caso de vitória de Portugal.

17:55 Com o resultado, a situação do Grupo G não se altera. Agora com quatro pontos, a Alemanha segue na ponta. Mas pode ser ultrapassada pelos EUA, que enfrentam Portugal neste domingo (22).

93' Final de jogo no Castelão! Alemanha 2 a 2 Gana!

92' Na sequência, Kroos bate a falta, mas a zaga de Gana afasta.

92' Falta perigosa para a Alemanha! Andre Ayew chegou duro em Kroos e levou o primeiro cartão amarelo do jogo!

91' Impedido! Após escanteio pra Alemanha, Gana puxa contra ataque com Jordan Ayew, que toca pra Gyan, mas em impedimento!

90' Três minutos de acréscimos no Castelão!

89' QUASE! Klose finaliza pra fora, após Özil deixa-lo de frente pro gol!

88' Afful faz jogada com Gyan, que finaliza cruzado, mas a bola passa à direita de Neuer!

86' Jordan Ayew recebe de frente pro gol e arrisca da entrada da área, mas Neuer cai pra fazer a defesa!

85' UUUUUUHH! Özil recebe na entrada da área, livre e cruza pra MÜller, mas Mensah afasta novamente!

84' QUASE! Kwadwo Asamoah chega junto com Müller e salva o que seria o terceiro gol alemão!

83' Gyan Asamoah tenta jogada individual e cruza pra Andre Ayew, que cabeceia, mas em impedimento, bem marcado pela arbitragem.

82' Andre Ayew carrega na frente de Schweinsteiger e chuta de três dedos, mas Neuer faz a defesa sem sustos.

80' Lahm faz jogada individual e toca de calcanhar, tentando achar Klose. Mas Mensah afasta!

78' Público: 59.621 torcedores assistem ao empate no Castelão!

76' Última mexida na seleção de Gana. Entrou Badu e saiu Rabiu.

75' Schweinsteiger bate falta, mas por cima do gol.

74' Alemanha chega de novo com Klose e Dauda tira de soco!

72' Segunda alteração em Gana. Entrou Wakaso e saiu Atsu.

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É da Alemanha! É o empate! Miroslav Klose, no seu primeiro toque na bola, marca o segundo gol alemão! E também empata com Ronaldo na artilharia de todas as copas, com 15 gols! 2 a 2!

68' Dupla alteração na Alemanha! Entram Klose e Schweinsteiger e saem Götze e Khedira.

65' Jordan Ayew puxa contra ataque, entra na área e finaliza, mas Neuer fica com a bola.

62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! É de Gana!! Gyan Asamoah recebe livre na área e fuzila Neuer! É a virada dos africanos! 2 a 1 Gana!

60' Özil lança Mustafi, que cruza rasteiro, mas Dauda fica com a bola.

57' Muntari cobra a falta direto para fora.

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É de Gana! É o empate africano! Afful cruzou da direita e Andre Ayew testou no canto do gol de Neuer, tudo igual no castelão! 1 a 1!

52' Jogo parado devido a invasão de campo de torcedor da Alemanha.

51' Primeira mexida em Gana. Entrou Jordan Ayew e saiu Kevin-Prince Boateng.

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É da Alemanha! Mario Götze abre o placar no Castelão, de cabeça, após cruzamento de Thomas Müller, 1 a 0 para a Alemanha!

47' Alemanha tenta chegar com Götze, Afful o acompanha até a saída da bola.

45' Joachim Löw mexeu pela primeira vez no time alemão. Entrou Mustafi e saiu Jerome Boateng.

45' Apita Sandro Meira Ricci, bola rolando para o segundo tempo no Castelão! Alemanha 0-0 Gana.

17:02 Equipes voltando dos vestiários! O segundo tempo começará em instantes.

17:00 Os irmãos Kevin-Prince e Jerome Boateng estão se enfrentando no Castelão, e um não está aliviando para o outro! (Foto: Reprodução/Twitter)

16:55 Alemanha joga sem laterais e com trio central nem tão agressivo, Özil, Müller e Götze até conseguem criar as oportunidades, mas o ritmo lento não chegou a incomodar tanto Gana nesta primeira etapa, que teve duas boas chances, que Neuer fez boa defesa. (Foto: Reprodução/Twitter)

16:52 Isolado no ataque, Thomas Müller pouco fez até aqui. Ele disputa hoje seu oitavo jogo em Copas, onde já fez oito gols. (Foto: Reprodução/Twitter)

16:50 Alemanha e Gana vão empatando sem gols na Arena Castelão.

45+1' Apita o árbitro! Intervalo de jogo no Castelão! Alemanha 0-0 Gana!

45' O árbitro brasileiro Sandro Meira Ricci marca um minuto de acréscimo no Castelão.

44' Na sequência, Muntari bate o escanteio e Neuer afasta pra longe.

43' Afful cruza e Andre Ayew cabeceia, a bola desvia em Boateng e é escanteio!

40' Lahm toca para Müller, que tenta Götze, e a bola passa direto, rente ao gol.

39' Fechados! Time de Gana está praticamente todo no seu campo de defesa.

37' Götze recebe de Özil e finaliza de primeira, mas Dauda faz boa defesa.

36' Na sequência, escanteio para a Alemanha e Mensah corta de cabeça.

35' Özil recebe belo passe de Kroos, cruza rasteiro tentando achar Müller, mas Boye novamente afasta!

33' Asamoah Gyan ganha de Boateng, entra na área, mas Neuer cresce e o atacante finaliza pra fora.

31' DEFESAÇA DE NEUER! Muntari recebeu de Gyan e fuzilou da entrada da área, e o goleiro alemão faz mais uma grande defesa! Segue 0 a 0!

30' Andre Ayew tenta cruzamento para Gyan pelo alto, mas a bola vai direto pra fora.

28' Götze chega na linha de fundo e cruza para Müller, mas Boye corta na hora certa!

26' Gana chega com Gyan, mas o impedimento é assinalado.

25' Kroos arrisca de longe, mas a bola vai por cima do gol de Dauda.

22' Alemanha toca a bola no meio de campo.

20' QUASE! Özil cruza e Müller tenta se antecipar pra finalizar, mas Boye trava na hora!

19' Kevin-Prince Boateng faz jogada individual e finaliza de longe, mas a bola vai pra fora.

17' Khedira recebe e arrisca o chute, que sai fraco.

15' Alemanha esbarra na marcação ganesa e tem dificuldade para completar as jogadas de ataque.

13' Gana chega novamente, e Mertsacker faz o corte antes que Gyan tocasse na bola.

11' DEFESAÇA DE NEUER! Atsu cortou pra esquerda e chutou forte, e o goleiro alemão fez ótima defesa! Segue 0 a 0.

10' Kroos arrisca o chute após boa troca de passes alemã na área. E a defesa de Gana trava na hora!

9' Kroos tenta lançar Müller na área, mas a bola fica com Dauda.

8' Na área, Müller ajeita para trás, e a bola fica com a defesa.

6' Atsu pega a bola na linha de fundo e cruza da direita, Asamoah Gyan se antecipa a Mertesacker e finaliza, mas desequilibrado e a bola vai pra fora!

5' Equipes se estudando muito neste começo de jogo. A torcida no Castelão vaia o toque de bola no início da partida.

4' Höwedes recebe de Ozil e aposta corrida com Mensah, mas perde e a bola sai pela lateral.

3' Muntari cobra a falta, Boateng afasta!

3' Khedira comete a primeira falta da partida, em cima de Muntari.

2' Götze tenta lançamento para Müller, mas a bola sai. Tiro de meta para Dauda.

1' Alemanha toca a bola no campo de defesa. Gana fechada.

0' Apita o árbitro, bola rolando no Castelão para Alemanha x Gana! Acompanhe conosco!

16:00 Tudo pronto! O árbitro brasileiro Sandro Meira Ricci vai apitar o início do jogo!

15:55 Equipes entrando no gramado! Os hinos nacionais tocarão em breve!

15:45 Os irmãos Kevin-Prince Boateng e Jerome Boateng irão se enfrentar daqui a pouco. Nascidos em Berlim, ambos começaram juntos, no Hertha. (Foto: Divulgação)

15:40 Torcida brasileira apoiando a seleção Alemã no Castelão, para o jogo de daqui a pouco! (Foto: Reprodução/Twitter)

15:35 Gana também escalada! Dauda; Afful, Mensah, Boye, Asamoah; Rabiu, Muntari; Atsu, Prince Boateng, Andre Ayew; Asamoah Gyan.

15:30 Saíram as escalações! Alemanha: Neuer; Boateng, Hummels, Mertesacker, Höwedes; Lahm, Khedira; Müller, Kroos, Götze; Özil.

15:15 Os treinos em Santa Cruz Cabrália, na Bahia, se mostraram eficazes na adaptação alemã ao forte calor do Nordeste. Apesar disso, a resistência dos atletas de Gana preocupa o comandante. "Contra Camarões eles foram fortes, têm resistência e mesmo na alta temperatura correm durante os 90 minutos. Todos os jogadores têm que assumir essa tarefa, não queremos equipe dividida em defesa e ataca. Temos que ser uma só unidade no gramado. Defender em conjunto e atacar em conjunto como fizemos contra Portugal. Ficar com a posse de bola, isso será bom. Se a gente realmente enfrenta uma luta de corpo a corpo talvez seja difícil numa condição de altas temperaturas.", completou Joachim Löw.

15:10 Já em Fortaleza, o técnico Joachim Löw não escondeu que se trata de um jogo perigoso pelo fato dos adversários terem perdido na estreia. "Será um jogo realmente marcado pela situação de Gana, pois perderam a primeira, já se trata de uma final. Se não ganharem provavelmente não passarão. Então vão lutar até o fim, dar tudo. Eles são fortes, bom condicionamento físico, são capazes de ir para a ofensiva, gostam de jogar para frente, atacar. Há jogadores, Muntari, Essien, jogam em clubes conhecidos, que desempenham papeis importantes. A gente conhece os africanos", disse Löw.

15:05 O treinador avaliou ainda que faltou concentração no primeiro jogo de Gana x Alemanha na Copa do Mundo. "Nós perdemos algumas chances, temos certeza que poderíamos melhorar algumas coisas nesse jogo. Precisávamos de mais concentração, se não, você se mata em campo", disse Appiah. O treinador sabe que não será fácil conquistar um resultado positivo para o duelo de logo menos contra a Alemanha. "Foi um grande esforço, mas foi uma falta de sorte. O próximo adversário não vai ser fácil, eles são muito bons, mas tenho certeza que vai ser um grande jogo", completou.

15:00 O técnico de Gana, James Kwesi Appiah não gostou da atuação da sua equipe contra os Estados Unidos. Com menos de um minuto de jogo, o adversário abriu o placar com Dempsey. Para o treinador, sair atrás do placar logo no início da partida foi crucial para a derrota por 2 a 1. "Foi um desastre o gol no primeiro minuto. Foi uma pena isso e a derrota", analisou na saída do gramado da Arena das Dunas, em Natal, na última segunda (16).

14:55 Em um boletim médico, a Federação Alemã de Futebol - DFB -, confirmou lesão no zagueiro Mats Hümmels e Jérôme Boateng. Enquanto o primeiro está com um estiramento leve na coxa direita, o segundo teve confirmada uma fratura no polegar da mão direita. Porém, os dois, seguem com a seleção na disputa da Copa do Mundo. Boateng terá que usar uma tala na mão pelas próximas seis semanas, mas já pode enfrentar a Gana, no jogo de daqui a pouco.

14:50 No Mundial de 2010, na África do Sul, Thomas Muller marcou cinco vezes e no Brasil, já tem três gols. Já seu companheiro Miroslav Klose tem 14 tentos, apenas um a menos que Ronaldo, atual líder da lista de goleadores. "Ele vai defender seu título Golden Boot", completou Gerd Muller.

14:45 Gerd Muller, ídolo da Alemanha, ficou animado com os três gols de Thomas Muller contra a Seleção Portuguesa. O ex-jogador acredita que seu 'xará' e sobrinho pode se tornar o maior artilheiro das Copas. "Estou certo de que Thomas Muller irá superar o recorde de gols da Copa do Mundo porque ele ainda tem mais uma ou duas Copas do Mundo pela frente", disse a lenda ao Bild.

14:40 Neuer também comentou sobre a meta de sua equipe no torneio: "Eu sempre disse que nós começamos com a primeira final e esperamos desempenhar um total de sete finais. Contra Gana, nos deparamos com uma segunda final.", disse. "É bastante normal que eu ainda esteja sendo tratado para poder fazer todas as coisas que eu preciso para o meu jogo, sem problemas. O tratamento é mais ou menos cosmético. Isso não é grande coisa", completou.

14:35 Manuel Neuer, goleiro da Alemanha, garante que o tratamento que está recebendo no ombro, depois da lesão, não é motivo de preocupação. Desta forma, o jogador estará apto para a segunda rodada da Copa do Mundo 2014, diante da Seleção de Gana. "Para mim, não era um grande problema", disse ao site oficial da DFB. "Eu sempre soube que eu ia voltar a tempo.", declarou o goleiro.

14:30 Em caso de nova vitória, a seleção alemã estará garantida nas oitavas de final da Copa, e além disso eliminaria a seleção africana. Mario Götze demonstra também estar confiante no potencial da equipe alemã. "É muito importante que todos os espaços estejam ocupados e nos movimentemos sempre no momento certo. Todos precisam saber o que devem fazer em campo.", declarou.

14:25 A tendência é que Götze novamente comece a partida entre os onze titulares contra Gana, pela segunda rodada da Copa do Mundo. "Não será fácil porque os ganeses precisam de qualquer jeito ganhar os três pontos. Precisaremos trabalhar duro. Mas podemos entrar com confiança. A Copa do Mundo é um torneio de poucos jogos, então vamos procurar disputar cada um deles com um alto grau de concentração", afirmou o meia do Bayern.

14:20 Jovem astro do Bayern de Munique, o atacante alemão Mario Götze disputa no Brasil a sua primeira Copa do Mundo. Titular da equipe de Joachim Löw, o jogador de 22 anos mostrou sobriedade em declarações sobre o Grupo G, no qual a Alemanha lidera após ter goleada por 4 a 0 a seleção de Portugal. "Esses três pontos foram importantes, mas não ganhamos nada ainda", disse Götze ao site da Fifa.

14:15 Em confrontos anteriores com os africanos, a Alemanha perdeu apenas um dos seis jogos. Além disso, conta com o especialista em Copa do Mundo Thomas Muller, que ostenta sete gols nos últimos quatro jogos da competição, e com Miroslav Klose, que está perto de igualar o recorde de maior artilheiro dos Mundiais. Por esses motivos, os alemães entram em campo como os favoritos para empurrar os seus adversários um pouco mais perto da porta de saída.

14:10 A Alemanha, por sua vez, tem como preocupação Mats Hümmels, que se lesionou durante a goleada diante Portugal, mas espera-se que ele esteja apto para jogar. Enquanto isso, Sami Khedira está confirmado e Jerome Boateng, cujo irmão Kevin-Prince vai jogar por Gana, entrará em campo com uma tala por conta de uma lesão no polegar da mão. Já Bastian Schweinsteiger deve continuar no banco de reservas.

14:05 O volante Michael Essien luta contra uma lesão no dedo do pé para pode atuar no time de Akwasi Appiah. O jogador foi poupado das atividades nesta semana, mas deve ser liberado para o jogo. Já em relação a Majeed Waris, que teve finalizações certeiras na última temporada atuando pelo Valenciennes, espera-se que supere sua lesão na coxa para poder ajudar sua seleção nacional.

14:00 Historicamente, Alemanha e Gana tiveram um bom desempenho na fase de grupos da competição. Nas duas edições anteriores, Gana conseguiu superar a fase inicial da competição, enquanto a Alemanha, que já ganhou a Copa em três edições anteriores, perdeu apenas um de seus 19 jogos anteriores pela fase de grupos.

13:55 Depois de ter perdido na fase de quartas de final na África do Sul em 2010, os Estrelas Negras precisam de boa atuação neste sábado se quiserem evitar uma eliminação. Durante a campanha, há quatro anos, eles se encontraram com os alemães na fase de grupos, e com gol de Mesut Özil foram derrotados por 1 a 0. Confira os melhores momentos, no vídeo abaixo:

13:50 Os Alemães também não sofreram nenhum gol nos seus três últimos encontros com equipes africanas, tendo derrotado o Marrocos por 1 a 0 em 1986, Camarões por 2 a 0 em 2002 e Gana por 1 a 0 em 2010.

13:45 A Alemanha registra um bom histórico contra adversários africanos nos seus seis encontros anteriores na Copa do Mundo, com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, por 2 a 1 contra a Argélia em 1982. Os alemães anotaram um total de sete gols nessas partidas, todos no segundo tempo.

13:40 Esta é a 800ª partida na história da Copa do Mundo. Os alemães venceram os dois confrontos anteriores, por 6 a 1 em um amistoso em 1993 e por 1 a 0 na Copa do Mundo de 2010, quando Mesut Özil marcou o gol da vitória.

13:35 Alemanha e Gana se enfrentam pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2014. Na primeira partida, os germânicos golearam Portugal de Cristiano Ronaldo pelo placar de 4 a 0, com direito a três gols de Thomas Müller, e assumiu a liderança do grupo. Já Gana perdeu para os Estados Unidos, de virada, pelo placar de 2 a 1, em Natal. A seleção africana ocupa a terceira posisão no Grupo G.

13:30 Muito boa tarde, amigo leitor da VAVEL Brasil! Estamos começando mais uma transmissão da Copa do Mundo 2014! Alemanha x Gana se enfrentam daqui a pouco, às 16h00, no Estádio Castelão, em Fortaleza, Ceará e você acompanha todos os lances aqui, conosco!