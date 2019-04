Chicharito marca seu primeiro gol na Copa e exalta força da torcida

O México dominou a Croácia na Arena Pernambuco e dizimou os discursos autoconfiantes dos adversários na véspera. A vitória por 3 a 1 foi a melhor resposta ao técnico Niko Kovac, que afirmou ter a receita de como ganhar. O México está nas oitavas de final de uma Copa do Mundo pela sexta vez consecutiva. Classificou-se em segundo lugar no Grupo A, por causa do saldo de gols inferior ao do Brasil (três contra cinco) e enfrentará a Holanda, no domingo (29), às 13h, na Arena Castelão.

Rafa Márquez (eleito o craque do jogo), Guardado e Chicharito Hernández marcaram os gols do México, todos no segundo tempo. Só no fim, já aos 43, Perisic descontou, mas já não havia mais tempo para nada.

Javier Hernández marcou contra a Croácia o seu primeiro gol na Copa do Mundo. O atacante elogiou a presença maciça dos torcedores nas partidas da equipe e, agora, espera fazer história com o México.

"Bem, contente, feliz. Muitos mexicanos neste país, graças a Deus vieram nos apoiar. No jogo contra o Brasil, obviamente, havia mais brasileiros que mexicanos. Mas hoje, eles nos apoiaram. O que nós queríamos fazer era dar a eles um triunfo, brindar este esforço, é o que esta equipe sempre vai prometer, vamos ter bons jogos, outros não tão espetaculares, mas deixo claro que vamos nos matar em campo. Nós viemos aqui mostrar que nós queremos fazer história", falou Chicharito.

Mesmo com um pensamento bastante ambicioso, Chicharito não quis iniciar um clima de oba-oba com a torcida mexicana e foi bastante humilde de falar da atual condição da sua Seleção.

"Claro, a partir de amanhã vamos pensar neles, mas vamos aproveitar, ver o que fazemos bem, o que nos falta fazer, mas é preciso encarar as coisas com calma. Não nos sentimos a melhor Seleção do mundo. Nós somos uma Seleção a mais que demos um passo a mais, nós demos três passos importantes, agora temos o quarto para fazer história. E será contra uma grande Seleção", completou o atacante.