Com possibilidade de sorteio, Irã enfrenta a Bósnia de olho na outra partida do Grupo F

Disposta a conseguir sua classificação para a fase de mata-mata em Copas do Mundo, a seleção do Irã terá que fazer mais do que vencer a desclassificada Bósnia e Herzegovina, às 13h, em Salvador. Além de conquistar uma vitória na Arena Fonte Nova, terá que torcer para que a Argentina vença a Nigéria. E, caso os dois confrontos terminem com vitórias favoráveis aos asiáticos e com placares mínimos, um fato curioso pode entrar em campo: o sorteio.

Com apenas um ponto conquistado -- justamente no empate contra a Nigéria, por 0 a 0, em sua estreia na Copa --, o Irã tem saldo negativo de um gol. Os nigerianos, pelo contrário, possuem quatro pontos, após terem vencido a Bósnia por 1 a 0. Portanto, caso Irã e Argentina vençam por 1 a 0 ou 2 a 1, iranianos e nigerianos ficariam rigorosamente empatados: quatro pontos, zero gols de saldo, um ou dois gols pró e igualdade no confronto direto.

Para evitar que a segunda vaga do Grupo F seja definida no cara ou coroa, o Irã quer fazer sua parte. O treinador Carlos Queiroz não quer nem pensar em drama, e afirma que sua seleção vai com tudo para cima da Bósnia. Mas, claro, vai estar ligada em tudo que acontece na outra partida do grupo, no estádio Beira-Rio.

Aos bósnios, a partida só vale como a chance de fazer história. Classificada pela primeira vez para uma Copa do Mundo, a Bósnia quer encerrar sua breve participação ao menos com uma vitória em solo brasileiro.

Queiroz detona arbitragem e fala em 'final de Copa'

O Irã surpreendeu o mundo ao conseguir segurar o forte ataque da seleção argentina até os últimos minutos da partida do último final de semana. A vitória hermana só veio nos últimos instantes, após um lance de genialidade de Lionel Messi.

Mais do que o poder defensivo iraniano ou que o golaço do argentino, o assunto mais repercurtido sobre o jogo do Mineirão foi um possível pênalti não marcado a favor dos asiáticos. Em entrevista coletiva antes da partida contra a Bósnia, o técnico Carlos Queiroz afirmou que os árbitros tem interferido nos resultados da Copa do Mundo.

"Há uma mentira em cima da mesa. Os árbitros têm definido partidas com erros grosseiros e graves, com impacto direto nos resultados dos jogos", disse Queiroz, que cobrou uma atitude da Fifa contra os erros de arbitragem. "Na última Copa, pelo menos 20 técnicos foram demitidos após suas equipes serem desclassificadas. Seria bom se os árbitros também começassem a arcar com suas responsabilidades depois da Copa, depois de erros grosseiros que cometeram", disse o treinador português.

Para a partida desta quarta-feira, o Irã precisará fazer o que ainda não conseguiu nessa Copa do Mundo: marcar gols. Para isso, o time sabe que precisa de uma postura diferente no confronto contra a Bósnia. "Espero que este terceiro jogo seja um passo à frente", afirmou o meia Dejagah. "O que precisamos fazer é aproveitar as coisas boas que fizemos até agora, melhorar um pouco em outras áreas e dar tudo para derrotar a Bósnia. Se fizermos isso, acho que podemos vencer a partida e ainda podemos nos classificar."

Com apenas um ponto, o Irã precisa vencer sua partida e ainda torcer para a Argentina bater a Nigéria. Além disso, ainda precisa tirar a diferença dos nigerianos no saldo de gols para conseguir um lugar na segunda fase. É por isso que o jogo é tratado como uma verdadeira decisão pelos asiáticos. "Este jogo será a nossa final de Copa. A gente não veio aqui para ganhar o troféu. Mas vamos elevar nossas expectativas e sonhos", disse Queiroz, que criticou o gramado da Fonte Nova.

Bósnia quer triunfo para 'fazer história'

Mesmo com duas derrotas e a eliminação precoce, a Copa do Mundo de 2014 é motivo de alegria para a Bósnia e Herzegovina. Classificados pela primeira vez a um mundial, os europeus chegam ao terceiro jogo sem chances de classificação, mas dispostos a fazer história: querem o primeiro triunfo de sua seleção em uma Copa.

Após uma derrota apertada para a Argentina, na primeira rodada do mundial, muito se esperava que os bósnios pudessem garantir uma classificação ao vencerem os dois jogos restantes. Não foi o que aconteceu. Em um duelo polêmico, o time do técnico Safet Susic viu suas chances minarem após nova derrota, dessa vez para a Nigéria. Portanto, o resultado do jogo desta quarta-feira não fará pressão na equipe.

"Vai ficar na história que essa geração que nos levou pela primeira vez para uma Copa, não sossegou e deu trabalho para os outros times", disse Susic, em entrevista coletiva na Fonte Nova. Para Susic, uma vitória contra os iranianos vai deixar "uma boa impressão" da equipe: "Se tivermos um bom resultado [contra o Irã], não vejo razão para recepção negativa da torcida", disse.

Para vencer, a Bósnia arma um time ofensivo. A única certeza é que peças serão mudadas, e que a expectativa é que a equipe finalize mais ao gol adversário. "Certamente teremos mudanças, novos jogadores vão entrar. Três partidas com a mesma escalação seria demais", completou o técnico.

"Depois do jogo contra a Nigéria não temos muito a falar. Nós perdemos, fomos eliminados. Vamos fazer o máximo possível para deixar uma impressão melhor neste último jogo", afirmou o atacante Vedad Ibisevic.